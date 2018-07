Život v našich veľhorách sa vracia do normálu: Turisti si užívajú Tatry aj po povodniach

Búrlivá voda ich od plánov neodradila! Víkend po ničivých povodiach v Tatrách bol ako z iného sveta. Slnko, teplo, pohoda a plno turistov na chodníkoch.

V horách skoro nič nepripomínalo hrôzostrašnú búrkovú noc zo stredy na štvrtok, ktorá vyústila do obrovských záplav. Turistom i chatárom besnenie prírodného živlu skomplikovalo situáciu, no nezľakli sa.

Rozbúrený potok, ktorý sa vybrežil ešte v noci zo stredy na štvrtok, strhol mnoho ciest a mostov, medzi inými aj ten v Malej Studenovodskej doline. V sobotu už však bola lavička cez Studenovodský potok opravená. „Je to neuveriteľné, že za jeden deň a noc to chlapi vo veľmi zlom počasí stihli urobiť,“ nadchýnal sa Laco Janiga, tatranská legenda, ktorého všetci volajú Tatko. „Pamätám sa na povodeň pred 15 rokmi. Aj vtedy sa celou dolinou rútila voda, z Lomničáka padali desiatky vodopádov, no v podhorí takú škodu voda nenarobila,“ dodal.

Zabrať dostali zamestnanci na Zamkovského chate. „Vo štvrtok a v piatok sme išli v krízovom režime. Nosiči chodili cez Skalnaté pleso. Piesok a skaly upchali elektrickú turbínu, elektrinu nám teraz vyrába benzínový agregát. Do neho však treba nosiť benzín,“ prezradil Jano Vernarčík (66), ktorý na chate robí už 37 rokov.Kolega ma istil lanom a ja som to opatrne prebrodil a pokračoval na Terynku,“ prezradil horský nosič Martin.

Aj napriek tomu, že voda ukázala svoju obrovskú silu a zaplavila niekoľko obcí, penziónov, chát či domov, turisti strach nemali. Niektorým však veľká voda riadne skrížila plány. „Chceli sme celý týždeň chodiť po horách, ale príroda to zariadila ináč. Tak sme tri dni boli v hoteli v Smokovci, ktorý je ale veľmi ústretový k deťom. Do hôr sme vyrazili až v sobotu,“ povedala Veronika (35) z Prahy.

Pozor na uzávery!

Hoci sa počasie zlepšilo, turisti by mali byť stále obozretní. Naďalej sú uzavreté Bielovodská a Javorová dolina, takisto aj Zadné Meďodoly. Uzatvorený ostáva žlto značený turistický chodník z Tatranskej Lesnej, kde voda strhla most i časť turistickej trasy, tiež časť zeleno značeného turistického chodníka z Tatranskej Polianky na Sliezsky dom. V oblasti Štrbského a Popradského plesa sú chodníky priechodné, ale treba počítať s tým, že niektoré ich časti sa ešte stále nachádzajú pod vodou. Na žltej značke Podbanské - Kasprov vrch je v úseku nad chatou Tábor zaplavená asfaltová cesta v dĺžke približne 300 m. V okolí Kmeťovho vodopádu je zase potrebné počítať so zosuvmi zeminy. Turistom sa neodporúča vstupovať na mostíky, ktoré vykazujú známky poškodenia.