Pavol Rusko priznal milióny pre Kočnera: Vyplatí ho jeho úspešná partnerka?

Bude potrebovať výnosnú brigádu. Podnikateľ Marián Kočner (55) už viac ako tri týždne trávi leto vo väzbe pre podozrenie, že ukul plán, ako podojiť Markízu o desiatky miliónov eur. A to tým, že podľa prokuratúry sfalšoval štyri zmenky s bývalým šéfom televízie Pavlom Ruskom (54).

Napriek tomu Okresný súd v Bratislave už predtým jednu zmenku za 8,3 milióna eur uznal za platnú. Rusko sa proti verdiktu neodvolal, hoci je nad slnko jasné, že astronomickú sumu nemá kde zobrať.

Základom sporu je to, kedy zmenky vznikli. Kočner s Ruskom tvrdia, že ich podpísali v roku 2000, keď bol Rusko štatutárom televízie. Tá je totiž na zmenkách ručiteľom a v prípade, že by Rusko nezaplatil, ťarcha by šla na jej stranu. Práve preto sa Markíza na rozdiel od Ruska proti verdiktu odvolala.

Prokurátor Ján Šanta je však presvedčený, že zmenky nevznikli v tej dobe a dvojica sa dopustila zločinu falšovania cenných papierov, za čo hrozí 12 až 20 rokov. Keďže Kočner už toho má v posledných rokoch na rováši až dosť, Najvyšší súd ho poslal do väzby. Rusko sa proti verdiktu v civilnom spore o pravosti zmenky neodvolal a mal by teda platiť. „Keby som sa odvolal, poprel by som všetko, čo som doposiaľ tvrdil,“ vyhlásil Rusko.

Na otázku, kde chce astronomickú sumu vziať, už neodpovedal. „Na radu právnika sa nebudem ďalej vyjadrovať,“ dodal. Kočner na súde o pravosti zmeniek vo februári vyhlásil, že Rusko má zašité peniaze „v nejakom fonde,“ ale momentálne sa k nim nevie dostať. Pritom Rusko v nedávnom rozhovore pre Nový Čas, keď sme sa ho pýtali, ako je na tom s peniazmi a prácou, hovoril niečo iné. A to, že jeho zdrojom príjmov je jeho partnerka Henriett Hegerová, s ktorou už chystá svadbu.To je vec, ktorá nám dovoľuje už dnes neriešiť, kde zoberieme 1 000 eur na lízing či nájom,“ povedal Rusko.

V prípade, ak by Rusko nevedel svoju sekeru voči Kočnerovi vyplatiť, prichádza na rad Markíza, ktorú určil ako ručiteľa zmeniek. Podľa právnika Markízy Tomáša Kamenca je rozsudok právoplatný a vykonateľný. „V takom prípade Ruskovi vznikla povinnosť plniť svoj záväzok podľa rozsudku. Je vecou žalobcu (Kočnera, pozn. red.), či si bude svoj nárok od Ruska vymáhať, alebo nie,“ povedal Kamenec, ktorý pripustil možnosť, že Kočner od Ruska, kamaráta z detstva, pýtať nič nebude a počká si na rozhodnutie odvolacieho súdu. „Takto by však bolo jednoznačne preukázané, že žalobca reálne nikdy neočakával plnenie od Ruska,“ dodal Kamenec.