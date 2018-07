Obvinený podnikateľ trávi leto v base, kľúčové dôkazy už mali byť späť na súde: Klamal Kočner o vrátení zmeniek?!

Kontroverzný podnikateľ Marián Kočner (55) už tri týždne využíva pohostinnosť slovenského väzenského systému. Najvyšší súd ho koncom júna poslal do väzby pre kauzu zmeniek za desiatky miliónov eur, v ktorej je obvinený aj expolitik Pavol Rusko (54).

Kočner si originály zmeniek z bratislavského súdu, kde sa snaží dokázať ich pravosť, ešte v máji vzal. A napriek prísľubu pred sudcom, že ich vráti do 20 dní, ich kompetentní dodnes nevideli. Rusko mal Kočnerovi zmenky podpísať v roku 2000 ako štatutár Markízy, čo televízia vylučuje. Kočner sa ich pravosti domáha na okresnom súde v Bratislave. V prípade jednej mu už aj, zatiaľ neprávoplatne, dal za pravdu. No v máji, po tom, ako kauza zaujala prokurátora Špeciálnej prokuratúry Jána Šantu, ktorý začal riešiť ich možné falšovanie, si ich Kočner zo súdu vzal. Tvrdil, že kľúčový dôkaz poslal do zahraničia, aby u znalcov vyvrátil pochybnosti o ich pravosti.

Keď Špecializovaný trestný súd 23. júna tohto roku rozhodoval o Kočnerovej väzbe, podnikateľ prisľúbil, že ich vráti. „Zo spisového materiálu nevyplýva žiadna skutočnosť neveriť tvrdeniu obvineného o tom, že zmenky podrobil ďalšiemu znaleckému skúmaniu a že ich predloží v lehote do 20 dní odo dňa jeho výsluchu spolu s vypracovaným znaleckým posudkom,“ napísal vtedy sudca Roman Púchovský. Kočner však ani po uplynutí tohto termínu zmenky na súd nedodal. „Do tejto chvíle zmenky neboli súdu doručené,“ povedal hovorca Pavol Adamčiak.

Zmenky raz prídu

Nový Čas zisťoval, či a kde je s cennými papiermi v Kočnerovej réžii problém. „Ako sa klient vyjadril, ak zmenky dôjdu, tak dôjdu, čaká sa. Môže sa to predĺžiť o štyri, päť dní. Tak to platí, ako sa vyjadril,“ povedal Kočnerov právnik Martin Pohovej. Okresný súd tvrdil, že Kočnerovi zmenky vydať musel. Zároveň vo vyhlásení zdôraznil, že keby zmenky nevrátil, on sám by prišiel o šancu, aby sa raz k peniazom dostal.

Vplyvný podnikateľ, ktorý čelí aj obvineniu za čarovné odpočty DPH, zatiaľ čaká na svoj ďalší osud v bratislavskom Justičnom paláci. „Bol som ho pozrieť, má sa primerane pomerom. Nedal stanovisko, ktoré by chcel dať verejnosti,“ odpovedal Pohovej na otázky, ako sa Kočnerovi v cele darí. Ten môže koncom mesiaca požiadať o prepustenie z väzby, aby bol stíhaný na slobode ako jeho parťák Rusko. „Do dnešného dňa nám nebolo doručené uznesenie Najvyššieho súdu týkajúce sa väzby,“ dodal Pohovej s tým, že zvážia, či požiadajú o prepustenie. Podľa našich informácií je problémom, že Špecializovaný súd ešte uznesenie nedostal z Najvyššieho súdu. Do reči nebolo ani samotnému Ruskovi. „Nie je dôvod sa s ním stretávať,“ reagoval stručne na otázku, či navštívil Kočnera. Dvojici pritom za falšovanie cenných papierov hrozí 20 rokov basy.

Ako sa vyvíja miliónová kauza

jún 2000

Kočnerovi mal podpísať zmenky Rusko ako riaditeľ TV Markíza (nie sú v účtovníctve).

jún 2016

Kočner podáva žaloby na Markízu v prípade 4 zmeniek za 69 miliónov eur.

apríl 2018

Súd odmieta znalcov, stačí im len priznanie Ruska, že ich podpísal, a Kočner vyhráva prvý z troch sporov.

Prokuratúra sa už zaujíma o trestnú rovinu prípadu.

máj 2018

Kočner si originály zmeniek vzal zo súdu a tvrdí, že ich dal zahraničným znalcom.

23. jún 2018

Sudca opisuje Kočnerovo vyjadrenie, že zmenky vráti do 20 dní.

17. júl 2018

Dodnes žiadne zmenky na súd neprišli.

23. jún 2018

Sudca Roman Púchovský

Zo spisového materiálu nevyplýva žiadna skutočnosť neveriť tvrdeniu obvineného o tom, že zmenky podrobil ďalšiemu znaleckému skúmaniu a že ich predloží v lehote do 20 dní odo dňa jeho výsluchu.

17. júl 2018

Advokát Kočnera Martin Pohovej

-Ako sa klient vyjadril, ak zmenky dôjdu, tak dôjdu, čaká sa. Môže sa to predĺžiť o štyri, päť dní. Tak to platí, ako sa vyjadril.