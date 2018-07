Lídra Olympicu Jandu uháňa vlastná žena: On však zaujal rázny postoj

Rozšíri si rodinku? Spevák Petr Janda (76) za svoj život splodil päť detí. S poslednou manželkou Alicou (36) má dcérky Anežku (9) a Rozárku (6).

Ako však frontman kapely Olympic priznal, jeho mladá manželka by si priala, aby sa ich rodina opäť rozrástla. Spevák, ktorý je už v zrelom veku má však k ďalšiemu plodeniu potomkov jasný postoj!

Hudobník Janda doma rieši dilemu. „Ja už ďalšie dieťatko skutočne neplánujem. Trochu sa v tom ale nezhodnem s Alicou - tá by rodila ešte ostošesť!“ prezradil denníku Aha! frontman kapely Olympic. Spevák pohnútky svojej mladej ženy chápe.Odo mňa sa toho už ale nedočká!“ tvrdí Janda, ktorý má s Alicou dcérky Anežku (9) a Rozárku (6).

Z prvého manželstva mal syna Petra († 33), ktorý zomrel na rakovinu, a dcéru, speváčku Martu Jandovú (44). So svojou druhou ženou splodil Elišku (25). „Detí som si narobil dosť a ďalšie spáchať by pre mňa už bolo veľmi nezodpovedné. No ale, ako sa hovorí, nikdy nehovor nikdy!“ dodal.