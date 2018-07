Žena sa vlámala do bytu exmanžela a zničila husle za 119 000 eur: Padol verdikt súdu

Čchin Jüe, 35-ročná Číňanka, sa vlámala do domu svojho, vtedy ešte iba odlúčeného japonského manžela v meste Nagoja v roku 2014. Následne zničila jeho husle a sláčiky v hodnote 15,6 milióna jenov (119 000 eur).

Japonský súd poslal exmanželku bývalého výrobcu huslí na dva roky do väzenia za to, že sa vlámala do jeho domu a zničila 54 huslí a 70 sláčikov. Informovala o tom v piatok agentúra Kjódó.

Nagojský okresný súd vo svojom verdikte uviedol, že pohnútkou ženy bola silná nenávisť, k čomu sa dotyčná aj priznala. Manželský pár bol v čase tohto incidentu v rozvodovom konaní, ktoré sa zavŕšilo v roku 2016.

Prokuratúra pôvodne požadovala pre páchateľku trojročný trest odňatia slobody. Jej advokát sa proti rozsudku okamžite odvolal.