Matka nechala v aute chlapčeka a odišla do roboty: Strašný nález po vyše 8 hodinách!

Teploty sa v ten deň šplhali až k 34 stupňom.

Tragický prípad sa odohral vo floridskom meste Pembroke Pines. Len 17-mesačný chlapček ostal v rozhorúčenom aute asi 8,5 hodiny. Matka na neho zrejme zabudla, pretože auto bolo odparkované pred jej prácou a bábätko uložené v sedačke.

Privolaní záchranári sa ho na mieste pokúšali oživiť, no všetky snahy boli neúspešné a na mieste ho prehlásili za mŕtveho. Právnik Lawrence Hashish však tvrdí, že šlo o tragickú nehodu. "Je to dobrá matka. Vždy má rodinu na prvom mieste a chodí aj do kostola," povedal podľa denníka DailyMail.

"Rodina, priatelia a ľudia z kostola sa jej teraz snažia pomôcť vyrovnať sa s tým." Polícia vyzýva miestnych, aby autá poriadne kontrolovali a nezabudli tak na deti alebo zvieratá. "Mimoriadne nebezpečné je to najmä počas leta, kedy sa teplota vyšplhá k 40 stupňom behom pár minút," upozorňuje polícia.

V Spojených štátoch takto v tomto roku prišlo o život až 24 detí.