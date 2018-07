Ďalší hrozivý prípad dieťatka odsúdeného na smrť: V rozpálenom aute našli nehybné telíčko († 2)

Chlapčeka našli tento víkend v rozhorúčenom aute.

Nehybné telo 2-ročného dieťaťa našli v 36-stupňových horúčavách v rozpálenom aute v americkom Sacramente. V sobotu okolo 18.00 h prijala tiesňová linka urgentný hovor. Nájdený chlapček nereagoval a nedýchal.

Zabráňte tragédii: Ako zachrániť dieťa v aute?

"Nebolo známe, ako dlho bolo dieťa v aute a ani to, ako sa do neho dostalo," priblížila polícia. Okamžite ho previezli do nemocnice, no tam napriek snahám lekárov zomrel.

Či chlapec skutočne zomrel na prehriatie organizmu, bude definitívne potvrdené po pitve, no zatiaľ tomu všetko nasvedčuje. V Spojených štátoch len v priebehu tohto roku zomrelo v dôsledku horúčav už 22 detí.

Detské telo sa prehreje omnoho rýchlejšie ako telo dospelého človeka a ku kolapsu vnútorných orgánov dochádza pri dosiahnutí teploty 40 stupňov. Podľa informácií ABC News na to stačí pri 30-stupňových horúčavách len 10 minút.