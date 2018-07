Rozprávka so smutným koncom: Príbeh lásky Petra a Katky Saganovcov, ktorá skončila priskoro

Šokovali celý svet! Manželia Peter (28) a Katka (29) Saganovci ani nie tri roky od veľkolepej svadby idú od seba. Prekvapivý koniec oznámil samotný Peter na sociálnej sieti.

Príbeh lásky sympatickej dvojice dlho nebol verejnosti známy. Peter a Katka si svoje súkromie prísne strážili a to, že tvoria pár, vyšlo najavo až po istom čase.

Slovenská cyklistická jednotka sa s bývalou súťažiacou v celoslovenskej súťaži krásy zoznámila cez jej brata. Ako neskôr Peťo priznal, láska na prvý pohľad to nebola, no slovo dalo slovo a vzájomné sympatie sa prehĺbili až do láskyplného vzťahu. Že tvoria pár, potvrdili až po určitom čase zahmlievania. „Viem, že je veľa dievčat, ktoré by možno boli rady na mojom mieste, ale majú skreslenú predstavu, ako to celé je,“ povedala v auguste 2015 pre Nový Čas Katarína. Vtedy boli spolu dva roky a pred sebou mali jeden z najkrajších dní ich spoločnej cesty - svadbu.

Peter Sagan a Katka Smolková sa zobrali 11. novembra 2015 v Dolnom Kubíne. Z pôvodne utajovaného obradu sa stala udalosť roka, ktorá do rodného kraja nevesty prilákala tisícky fanúšikov. Najkrajšie vyvrcholenie ich lásky však ešte len prišlo necelé dva roky po svadbe.

Presne 25. októbra 2017 Peter Sagan potvrdil, že spolu s manželkou Katkou privítali do rodiny tretieho člena - synčeka Marlona. Rovnako ako krehké začiatky svojho vzťahu, aj svojho potomka doteraz úzkostlivo ukrývajú pred zrakmi zvedavých fanúšikov a médií. Na koho sa prvorodený syn Saganovcov podobá, doteraz nie je známe.

Keď už sa zdalo, že láske Petra a Katky nič nechýba, prišla zdrvujúca správa. Slovenský cyklistický šampión v čase, keď na Tour de France bojuje o svoj šiesty zelený dres, oznámil ani nie 3 roky od nasadenia obrúčky rozpad manželstva! Čo je za tým, vedia iba rodičia malého Marlona...