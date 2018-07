Šokujúce vyhlásenie Petra Sagana: Rozchod s manželkou Katkou!

Toto nečakal asi nikto. Slovenský cyklista Peter Sagan už nebude pokračovať v spoločnom živote so svojou manželkou Katkou.

Sagan o tom informoval verejnosť prostredníctvom sociálnej siete.

"Po dlhej a dôkladnej diskusii sme s Katkou dospeli k záveru, že by bolo oveľa lepšie, keby sme sa oddelili ako pár. Cítime, že by sme mali pokračovať v našich životoch ako dobrí priatelia a obaja súhlasíme, že je to správne rozhodnutie," začal Peter Sagan a pokračoval.

"Zamilovali sme sa, prešli sme fantastickou cestou a boli požehnaní krásnym a milovaným synom Marlonom. Katka je dôležitou súčasťou môjho života, podporovala ma počas všetkých týchto rokov v mojej profesionálnej kariére a je to skvelá matka. Nemáme na seba ťažké srdcia, budeme jednoducho pokračovať vlastnými cestami, so vzájomným rešpektom," priznáva Peter.

Saganovci sa stali len nedávno rodičmi a majú spoločného synčeka Marlona. "Najviac sa teraz budeme sústrediť na Marlona. Budeme sa snažiť urobiť čo je v naších silách, aby sme mu poskytili prostredie pre jeho výchovu a boli pre neho oddaní a milujúci rodičia, ktorých potrebuje," opísal cyklista situáciu s maličkým Marlonom.

"Nebudem sa ďalej k tomu vyjadrovať a chcel by som všetkým vopred poďakovať za rešpektovanie nášho súkromia," uzavrel Sagan.