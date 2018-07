EXKLUZÍVNE Tajomný list odhalil šokujúce pozadie rozchodu Saganovcov: Môze TOTO za ich koniec?

Žiadne spoločné fotky, žiadne bozky v cieli pretekov, veselé videá, kytice ani verejné vyznania lásky. Všetko, čím si získal párik športovca a bývalej modelky sympatie verejnosti, zrazu stíchlo. Do redakcie nám prišli listom informácie o rozchode Petra Sagana s Katkou niekoľko hodín predtým, než to Peter zverejnil na sociálnych sieťach.

Dôvody sú rozpísané v liste, ktorý nám neznámy – ale zjavne dobre informovaný – autor poslal s pečiatkou pošty v Žiline. Tvrdí, že verejnosť musí poznať fungovanie ich vzťahu a dôvody, prečo je téma rozvodu na pretrase. Opisuje v ňom množstvo nezverejnených detailov, ktorých pravdivosť nám potvrdili ľudia z blízkeho okolia oboch rodín. Dôvodov krízy má byť viacero a sú pomerne závažné.

Katarína Sagan, ešte ako Smolková, sa s Petrom zoznámila na akcii v Bratislave v roku 2014 vďaka Michalovi Škvarkovi. Vtedy ale mala vážnu známosť z Prahy. Napokon jej srdce vyhral nádejný pretekár Sagan – a Katka zrušila svadbu s priateľom mesiac pred plánovaným dňom konania.

Zaľúbený Peter počúval každé želanie atraktívnej lásky. Obmedzil stretávanie sa s kamarátmi, vymenil spolupracovníkov, manažérske kompetencie postupne preberala hyperaktívna Kubínčanka. Prvý vážny konflikt mal nastať, keď Sagan pripravil predmanželskú zmluvu.

Ďalšie prekážky prišli po narodení synčeka Marlona. Peter nesúhlasil s fotením chlapca a celej rodinky do médií. Dobre nevypálila ani februárová návšteva Vatikánu, keď sa nik z Katkinej rodiny nedostal na audienciu k pápežovi a ani František nepokrstil Marlona.

Narodenie potomka zmení zabehnuté fungovanie v každej rodine. Aj v tejto, kde bola manželka zvyknutá chodiť na preteky a brávať aj rodinu či kamarátky. Teraz od nej manžel očakáva najmä starostlivosť o dieťa.

Katarína len nedávno oživila svoj starý profil na instagrame. Pridáva fotky, ako cvičí, ako zdravo sa stravuje, ako sa sama stará o Marlona. Peter nikde. Posledná spoločná fotka je z novembra 2017 a potom z februára tohto roka z Vatikánu. Odvtedy nič. Možno práve toto vyvolalo u ľudí v okolí ako aj fanúšikov pochybnosti.

Katarína v stredu na telefonáty nereagovala, rodina si žiadne problémy nevšimla.

Mohlo ich rozhádať toto?

Predmanželská zmluva

- Peter ju mal pripraviť ešte pred svadbou, ale Katarína bola kategoricky proti

Návšteva Vatikánu

- na audiencii bolo vybavených len 7 miest, z toho 2 pre členov tímu Bora. Katkina rodina musela ostať bokom.

Fotky Marlona

- diskusia okolo toho, kedy, za akých podmienok, kde a či vôbec budú fotky chlapčaťa či celej rodinky zverejnené

Cestovanie na preteky

- po narodení dieťaťa musela Katarína radikálne obmedziť cestovanie na Petrove preteky do zahraničia

Rodinu informácie o kríze prekvapili

S obsahom listu, ktorý popisuje krízu vo vzťahu Petra a Kataríny Saganovcov, sme sa obrátili aj na členov rodiny športovca a bývalej modelky. Nikto nepotvrdil, že by zaregistroval vo vzťahu problémy – alebo o nich mladomanželia nehovoria.

„Ja neviem o ničom. To musia vedieť oni, či majú dajaké problémy. Neviem o tom, že by sa chcel Peťo rozviesť. Katka mi písala SMS k narodeninám a bolo to milé,“ povedal Novému Času Petrov brat Juraj. Otec Ľubomír, ktorý je s Petrom na Tour de France, sa vyjadriť odmietol.

„O žiadnych problémoch nemám šajnu,“ reagoval Pavol Smolka. Toho najviac zarazili informácie, že by im mal Peter finančne pomáhať a vyplatiť úvery z podnikania. „Náš penzión stojí už osem rokov. Mali sme ho ešte pred tým, ako sa Katka s Peťom spoznali. Každý, kto k nám príde, má dvere otvorené. Ľudia nás tu poznajú a nemám ani pocit, že by nám nepriali,“ zamýšľa sa nahlas.

A ako to vníma mama Iveta? „Katka je šťastná mamina a skromná žena. Nepotrebuje sa ukazovať a svoje súkromie si stráži. My ako starí rodičia si užívame, že sa môžeme občas potešiť z Marlonka. Je to naše prvé vnúča a takisto sa budeme tešiť aj z ďalších potomkov.“