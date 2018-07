Šokujúci rozchod Saganovcov: Fanúšikovia z celého sveta reagujú na krach manželstva Peťa a Katky

Prišlo to ako blesk z jasného neba! Peter Sagan (28), ktorý na Tour de France bojuje o svoj šiesty zelený dres, šokoval fanúšikov správou o rozpade jeho ani nie 3-ročného manželstva.

Presne pred týždňom slovenský cyklistický fenomén vyhral na tohtoročnej TdF svoju prvú etapu. Keď následne jeho manželka Katka zverejnila na sociálnej sieti fotku ich synčeka Marlona, ako sleduje svojho tatka na stupni víťazov, nejedno srdce fanúšika pookrialo. Vtedy nikomu ani vo sne nenapadlo, že dvojica má za sebou najťažšie rozhodnutie ich spoločného života.

Peter a Katka Saganovci si ani nie rok od narodenia svojho pokladu povedali zbohom. O krachu manželstva informoval na sociálnej sieti samotný cyklista, jeho príspevok následne na svojom účte zdieľala aj Katka.

Šokujúca správa okamžite vyvolala na internete hotové šialenstvo. Medzi fanúšikmi prevládali nedôverčivé komentáre, niektorí to od Peťa považovali za prvoaprílový žart. To by sa však nemohol písať 18. júl 2018 - deň, kedy Saganovci verejne oznámili definitívny koniec svojej lásky.

Reakcie fanúšikov

Milena: "Nevedia, čo je život mladí ľudia. Nemajú na seba čas. Nevedia sa chápať. Tak to v dnešnom živote chodí. Treba viacej komunikovať a nájsť si na seba čas, tolerovať sa."

Františka: "Je to smutné... Keď sa dvaja stretnú a narodí sa plod lásky a potom toto. Nevážia si jeden druhého, veď život nie je ľahký, preto sú na to dvaja, aby ťažké chvíle spoločne zvládli, podporovali sa. To je sila vzťahu. Sila lásky."

Andrea: Rozísť sa na čas, rozíďte, ak Katka nechce byť s malým sama (čo verím, že väčšinu času je). Ale rozvod ani neriešte. Veď to je to najhoršie, čo môžete malému urobiť. Držím vám silno palce."

Gustavo: "Všetky vzťahy majú zlé dni - doprajte si čas. Pomáha to, veľmi."

Mieke: Niekedy ostať najlepšími kamarátmi je lepšie ako manželstvo.

Danica: Neverím už len preto, že by sa to určite neriešilo v strede Tour.

Silvia: Tiež neverím, to je nejaký žart. Blbosť, to nemôže byť pravda. Ak predsa len, muselo to byť pre oboch veľmi ťažké. To sa nedá komentovať. To je veľmi ťažko stráviť pre mňa a nie pre nich.

Peter: Dúfam, že to je zlý vtip, Peťo.

Príbeh ich lásky

2013 - Katka a Peťo začali tajne randiť. Že tvoria pár, oficiálne potvrdili o dva roky neskôr

11. november 2015 - veľkolepá svadba v Dolnom Kubíne

25. október 2017 - narodenie synčeka Marlona

18. júl 2018 - oficiálne oznámenie rozchodu