Rómovia z celého sveta kempujú v parku kúpeľného mesta: Do Piešťan ich láka veľká záhada!

Rómovia nielen zo Slovenska sa zhromažďujú v parčíku v kúpeľnom meste.

Dôverčivé povahy do Piešťan prilákali zvesti o liečiteľovi, ktorý údajne videl Pannu Máriu a vraj dokáže zázraky. Niektorí tu čakajú aj niekoľko dní, v nedeľu bolo v parku okolo 300 ľudí. A na ceste sú vraj ďalší zo všetkých kútov sveta.

Už šesť dní sa zhromažďujú Rómovia zo Slovenska a Česka v parčíku v Piešťanoch. „Jeho si vybral spasiteľ, on je priamo od Boha. Ale lieči len nás Rómov. Aj včera tu boli rodičia s 10-ročným dievčatkom, ktoré malo detskú obrnu a bolo na vozíku, odišlo po vlastných úplne zdravé,“ vravia oddane čakajúci ľudia. Identitu liečiteľa prezradiť nechcú, povedali len, že sa volá Maroš a nie je Róm. „On si vyberá, koho bude liečiť, nesmieme byť ani v televízii, ani v novinách, lebo nás potom nevylieči. On vidí, kto je chorý a komu pomôže. On príde hocikedy, a keď dvoch vylieči, musí si ísť oddýchnuť, lebo mu to zoberie energiu,“ tvrdia Rómovia až z Prahy, ktorí sú v Piešťanoch už tretí deň. „My sme olašskí Rómovia, len nás vie liečiť, na ceste sú ďalší z celého sveta, z Belgicka, Maďarska, ale aj z Ameriky,“ dodávajú. „Príde k jednému, ktorého si vyberie a ten človek cez neho uvidí Boha. Potom sa ho dotkne, objíme ho a tak ho lieči. Všetko robí zadarmo, on nie je obyčajný človek, pije len vodu a je suchý chlieb, je to nový spasiteľ,“ opisujú prebieh „liečby“.

Na zázračnú moc však majú miestni obyvatelia iný názor. „Je to chlap v strednom veku, dobre si už za tých pár dní zarobil. Však tu sú len Rómovia na takých drahých autách a ovešaní zlatom, nie nejakí chudáci,“ krútia hlavou. Na situáciu sa sťažujú obyvatelia, mestská polícia je však bezbranná. „Zoskupovanie obyvateľov mesto zo zákona zakázať nemôže, bezpečnostné zložky intenzívne na tomto mieste hliadkujú. Na zabezpečenie poriadku v tejto lokalite bol na mieste pristavený kontajner,“ uviedla hovorkyňa mesta Eva Bereczová. Mesto oslovilo aj úrad splnomocnenca pre rómsku problematiku a úrad verejného hygienika, pretože v blízkosti parku nie sú toalety.