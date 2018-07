Je to potvrdené: Slovan získal do svojich radov veľký talent!

Patrik Virta (22) bude v novom ročníku obliekať dres HC Slovan Bratislava v Kontinentálnej hokejovej lige (KHL).

Dvadsaťdvaročný fínsky útočník patril v uplynulej sezóne k najlepším hráčom Liigy a bol bodovým ťahúňom TPS Turku.

"Ide o mladého perspektívneho hráča s veľkým talentom. Za sebou má kvalitné ročníky v najvyššej fínskej súťaži. V novej sezóne by sa s jeho príchodom mala zdvihnúť produktivita mužstva," uviedol pre oficiálnu stránku Slovana hlavný tréner Vladimír Országh.

Virta prešiel všetkými mládežníckymi kategóriami v tíme svojho rodného mesta HPK Hämeenllina. Hokejové zručnosti potvrdzoval už v doraste či juniorke a v rovnakom tíme si ešte len ako sedemnásťročný vyskúšal prvýkrát najvyššiu fínsku súťaž. Potom prešiel do slávnejšieho TPS Turku, kde sa už zaradil k stabilným hokejistom prvého tímu. Netrvalo dlho, aby si jeho výkony všimli aj za morom, v roku 2017 bol v siedmom kole draftovaný klubom NHL New York Rangers, no na svoju šancu v Severnej Amerike stále čaká. V sezóne 2016/2017 zaznamenal Virta v 54 zápasoch 32 kanadských bodov. Vlani sa stal dokonca tretím najproduktívnejším hráčom tímu so 43 bodmi na konte.