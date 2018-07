McGregor v Rusku: Vychválil Putina a vyzval na súboj šelmu

Írsky zápasník Connor McGregor sa zúčastnil finále futbalového šampionátu v Rusku.

McGregor na výlete v Rusku toho stihol naozaj veľa. Stretol sa s ruským prezidentom Vladimirom Putinom, ktorého na sociálnych sieťach neskôr pochválil za organizáciu MS.

McGregor napísal: "Dnes som bol pozvaný na finále Svetového pohára ako hosť ruského prezidenta Vladimíra Putina. Tento človek je jedným z najväčších lídrov a bolo mi cťou zúčastniť sa takéhoto významného podujatia po jeho boku" Niektorých fanúšikov si tým pohneval.

Okrem toho sa však stretol aj s tigrom, ktorého vyzval na súboj.

Šelme hodil kus surového mäsa a hladkal ho za ušami, akoby to bola len veľká mačka. Vo videu sa jeden z McGregorových ruských kamarátov spýta : "Už si niekedy zápasil s tigrom?" To nakopne McGregora, ktorý sa zo žartom pýta majiteľa: "Môžem s ním zápasiť? Chcel by som skutočne zápasiť s tigrom." Potom si kontroverzný zápasník vyzliekol tričko a odhalil tetovanie s tigrom na bruchu. Či tiger výzvu prijal však už video neukazuje.