Ako sme mohli nechať takto schátrať Bratislavu? 5 najväčších strašiakov mesta!

Špatia mesto a nič sa s tým nerobí!

Strašiaky hlavného mesta, ktoré roky čakajú na rekonštrukciu či opravu. Dokonca aj turisti, ktorí Bratislavu navštívili po 25 rokoch, potvrdili, že je oveľa krajšia a vo všeličom sa posunula dopredu, lenže niektoré miesta sú v ešte horšom stave, ako keď ich videli prvýkrát.

1. Záchody na Šafku

Nechválne známe záchody sú v správe hlavného mesta. Aj keď sa už mali niekoľkokrát rekonštruovať, nepodarilo sa to. Jediným pozitívnym aspektom je, že sú zadarmo, ale tomu zodpovedá aj ich stav. Pri návšteve sa turisti pýtajú, či si sanitárne vybavenie s obkladačkami náhodou nepamätá ešte minulý režim. Domáci sem radšej ani nevkročia.

Barbora (25), Bratislava: Tieto záchody sú naozaj hrozné.

2. Nemocnica Staré Mesto

Keby ju zrekonštruovali, bola by to asi celkom pekná budova, v ktorej by pacient našiel všetko pod jednou strechou. Lenže keď tam zavíta cezpoľný, väčšinou zostane v nemom zhrození. Zdravotnícke zariadenie pripomína skôr zdevastované budovy krátko po vojne, alebo ruinu určenú na demoláciu, než nemocnicu pre 21. storočie.

Klára (68), Bratislava: Mám tu výbornú lekárku, a preto si myslím, že táto nemocnica by si zaslúžila kvalitnú rekonštrukciu. Už len kvôli lekárom, ktorí si zaslúžia pracovať v dôstojnom prostredí. A, samozrejme, aj pre pacientov, pretože je strategicky na veľmi dobrom mieste.

3. Hlavná stanica

Väčšina Bratislavčanov už ani nečaká, že by sa tam mohlo niečo zmeniť. Pre turistov je to jedna z brán do hlavného mesta, no prvý dojem, ktorý v nich zanechá, si radšej ani nechceme domýšľať. V katastrofálnom stave je nielen interiér, ale aj blízke okolie stanice.

Jozef (23), Bratislava: Nepáči sa mi, že sa mala už dávnejšie rekonštruovať, no stále je rovnaká.