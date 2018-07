Francúzsko a Malta prevezmú sto migrantov z rybárskej lode: Na rade sú ostatné európske krajiny

Francúzsko a Malta prevezmú po 50 migrantoch zo 450 zachránených z lode, ktorá sa stala predmetom migračného sváru medzi Talianskom a Maltou.

Oznámil to v sobotu večer taliansky premiér Giuseppe Conte. Taktiež ďalšie krajiny EÚ podľa neho čoskoro ponúknu prijatie časti migrantov. Taliansky minister vnútra Matteo Salvini trvá na tom, aby sa vrátili do Líbye alebo aby ich prevzala Malta, ktorá to však doteraz tiež odmietala.

Plavidlo talianskej finančnej polície (GdF) a loď agentúry Európskej únie pre dohľad nad vonkajšími hranicami Frontex vzali na palubu 450 migrantov z rybárskej lode, ktorá sa v piatok podľa talianskych úradov nachádzala v maltskej pátracej a záchrannej námornej zóne. Malta toto tvrdenie ale odmietla a uviedla, že loď bola už v talianskych vodách, keď sa o nej úrady dozvedeli. Väčšina migrantov tak naďalej zostáva na mori, teraz ale na palubách plavidiel Frontexu a lode talianskej finančnej stráže.

Taliansky premiér Conte v sobotu oznámil, že Francúzsko a Malta sa ponúkli, že prijmú po 50 migrantoch. "Francúzsko a Malta prevezmú každá krajina 50 zo 450 migrantov, ktorí boli preložení na dve vojenské lode. Veľmi rýchlo budú nasledovať ponuky ďalších európskych štátov," napísal Conte na twitteri. Šéf talianskej vlády tento úspech ohlásil po celodennej komunikácii s vrcholnými predstaviteľmi všetkých 27 krajín EÚ.

Conte sa v telefonátoch odvolával na "logiku a ducha zdieľania obsiahnutého v záveroch Európskej rady z konca júna". DPA už predtým napísala, že talianska pobrežná stráž zo zdravotných dôvodov evakuovala osem žien a detí na pevninu. Conte v sobotu takisto podľa hovorcu talianskej vlády napísal list šéfovi Európskej komisie Jeanovi-Claudeovi Junckerovi a predsedovi Európskej rady Donaldovi Tuskovi, v ktorom konštatuje, že Taliansko už nie je ochotné samé riešiť problém, ktorý sa týka všetkých krajín EÚ.

Conte poukázal na posledný summit EÚ z 28. a 29. júna, kedy sa členské štáty v zásade dohodli na princípe solidarity. Podľa informácií agentúry DPA talianska vláda zvažuje tri možnosti riešenia situácie. Buď budú zachránení migranti "bezodkladne" rozdelení medzi členské štáty EÚ alebo budú prevezení späť do Líbye po dohode s tamojšími úradmi. Treťou možnosťou je overiť priamo na palube lodí, či migranti majú nárok na azyl.

Presuny lodí s desiatkami utečencov cez Stredozemné more sú takmer na dennom poriadku a Salvini, ktorý je zároveň predsedom protiimigračnej strany Liga, ktorá vládne v koalícii s populistickým Hnutím piatich hviezd (M5S), sa ostro stavia proti každému prísunu migrantov. Už dve lode sa kvôli jeho odporu presmerovali do Španielska.