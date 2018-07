Pasažieri Ryanairu zažili scény ako z hororu: Nad hlavami viseli kyslíkové masky a potom im začali krvácať uši!

Desiatky pasažierov leteckej spoločnosti Ryanair prepustili v sobotu ráno z nemocníc, kde ich ošetrovali pre žalúdočnú nevoľnosť po tom, čo lietadlo s nimi muselo v piatok večer neplánovane pristáť v Nemecku.

Dvadsaťdva z prepustených pasažierov však zo zdravotných dôvodov nemohlo ďalej pokračovať v lete do cieľa. Informovala o tom tlačová agentúra DPA. Pilot letu z írskej metropoly Dublin do chorvátskeho prímorského mesta Zadar sa rozhodol v piatok večer pristáť na medzinárodnom letisku Frankfurt-Hahn, keďže náhle klesol tlak v kabíne. Stroj tam pristál o 23.30 h SELČ.

Nemecká Spolková polícia uviedla pre agentúru DPA, že 33 zo 189 cestujúcich na palube stroja sa sťažovalo na bolesti hlavy, bolesť v ušiach a žalúdočnú nevoľnosť, preto ich odviezli do neďalekých nemocníc. Ostatní pasažieri strávili noc na letisku.

V sobotu ráno už odštartovalo do chorvátskeho Zadaru náhradné lietadlo, ale 22 pasažierov nemohlo odletieť do zdravotných dôvodov - preto ich do cieľa odvezie autobus, oznámila polícia. Nie je známe, čo presne sa stalo na palube Boeingu 737. "Teraz to musia objasniť odborníci, ale to bude určitý čas trvať," dodal policajný hovorca.

Cestujúci pre nemecký denník Frankfurter Allgemeine Zeitung uviedol, že bolo počuť nie príliš hlasné buchnutie a nasledoval náhly pokles teploty vo vnútri lietadla. Zvrchu vypadli nad hlavy cestujúcich kyslíkové masky, potom posádka oznámila, že lietadlo začne núdzovo klesať. Hoci najprv nastala na palube panika, nakoniec sa každý upokojil.

Niektorí cestujúci cítili bolesť v ušiach, ale ďalší začali z uší krvácať. Jednu ženu vyniesli von na nosidlách. Írska nízkonákladová letecká spoločnosť Ryanair vo vyhlásení napísala, že dôvodom núdzového pristátia bolo "zníženie tlaku počas letu". Aerolínie neposkytli ďalšie podrobnosti o presnej príčine incidentu a nevyjadrili sa ani k zdravotnému stavu pasažierov.

"Pokles tlaku môže z času na čas nastať, ale iba zriedkavo vedie k skutočným problémom," povedal pre DPA hovorca zväzu nemeckých pilotov Janis Georg Schmitt. Lietadlu pri poklese tlaku nehrozí zrútenie a navyše, túto situáciu piloti bežne precvičujú na leteckých simulátoroch, dodal hovorca zväzu.