Žiadosť o ruku dostala poriadne šialený spád: Neuveriteľné, čo musel Adam žene vyťahovať z vagíny!

Žena, ktorá sa rozhodla svojho priateľa požiadať o ruku naozaj originálne, skončila v nemocnici.

Neznáma žena sa podľa Sun rozhodla využiť príležitosť a požiadať o ruku svojho priateľa. Na druhej strane jej rozhodnutie umiestniť snubný prsteň do kinder vajíčka a vložiť si ho do vagíny zase tak šťastné nebolo. Jej nešťastný príbeh predstavil doktor Adam Kay, ktorý napísal komickú knihu "Toto bude bolieť" o tých najvtipnejších prípadoch, ktoré riešil.

Adam pracoval ako pôrodník a gynekológ, čo je práca, ktorá často zahŕňa záchranu života detí a matiek počas ťažkých pôrodov. Občas však aj odstraňovanie predmetov, ktoré uviazli v intímnych oblastiach.

"Rozhodla sa prekvapiť svojho priateľa, zaplatiť veľa peňazí za snubný prsteň, mať starosti s umiestnením ho do kinder vajíčka a nakoniec si ho vložiť do vagíny. Jej priateľ by v nej vajíčko objavil, vytiahol by ho a ona by si potom kľakla na jedno koleno a opýtala by sa ho či si ju vezme. Naozaj neuveriteľné, nechutné a predpokladám, že podľa nej romantické," povedal doktor.

Nanešťastie jej prekvapenie nevyšlo tak, ako si to naplánovala a vajíčko vo vagíne rotovalo, až v nej skončilo pozdĺžne. Adam dodáva: "Je skutočne pozoruhodné, že sa snažila udržať to v tajnosti. Nepovedala mu, čo urobila a ani prečo to urobila." Pár sa však rozhodol, že musia ísť do nemocnice, kde bol aj doktor Adam Kay, ktorý vajíčko vytiahol.

Adam dal potom zmätenému chlapcovi rukavice a nechal ho, aby si vajíčko otvoril. "Vyslovila otázku a on jej povedal áno. Neviem či zo šoku, alebo zo strachu z toho, čoho by ešte bola jeho partnerka schopná." V každom prípade bude tento príbeh na perfektný svadobný príhovor.