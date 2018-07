Trik s banánom zabáva ľudí na internete: Keď si to prečítate, budete ho chcieť vyskúšať tiež

Nezvyčajný trik si získal ľudí na internete. Vyskúšate ho tiež?

Muž menom Kevin sa asi veľmi nudí, keď si vymyslel zábavku s banánmi, ktorú podľa jeho slov pravidelne praktizuje.

"Moja nová obľúbená vec: Vyryjete nejaký text na banán v obchode. Keď si ho zákazníci kúpia a o niekoľko hodín neskôr sa im doma na ňom zjavia slová, budú si myslieť, že duch pozná ich tajomstvo," napísal Kevin Biegel na Twitteri, ktorý na šupku banána "napísal" text: I know, what you did - v preklade "Viem, čo si urobil".

Otvoriť galériu Zdroj: Twitter/ kbiegel

Zdá sa však, že si svoje publikum týmto príspevkom našiel. Ľudia začali vymýšľať vlastné texty ako napríklad "Mám veľa draslíka". "Páči sa mi tento nápad. Určite to vyskúšam s textami - "Si krásna" alebo "Určite to zvládneš!" napísala ďalšia komentujúca. Jeho nápad za 4 dni šírilo ďalej 57-tisíc ľudí a 180-tisíc mu venovalo lajk.