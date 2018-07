Pre Sagana boli piatkové preteky nudné: Čo robil počas najdlhšej etapy?

Slovenský cyklista Peter Sagan obsadil v 7. etape 105. ročníka Tour de France, ktorá merala 231 km, tretie miesto.

Peter Sagan znovu bojoval o víťazstvo: Ďalšie skvelé umiestnenie pre slovenského tourminátora!

"Bol to dosť tvrdý špurt, som rád, že nikto nespadol. Celý deň som sa cítil dobre, najťažší bol samozrejme záver. Mal som šťastie, že som bol na Fernandovom zadnom kolese, pretože mi to pomohlo preťať cieľ na tretej pozícii. Nemal som nohy na to, aby som bol prvý či druhý a tretie miesto je lepšie ako štvrté. Bola to nudná etapa, ale bolo dobré mať etapu bez stresu, pod slnkom a bez vetra. Mal som čas porozprávať sa s každým v pelotóne," povedal Sagan pre oficiálnu stránku podujatia bezprostredne po pretekoch.

Slovenský cyklista si aj napriek 3. miestu udržal zelený dres a pred Kolumbijčanom Gaviriom má náskok 31 bodov. Sagan môže opäť zaútočiť na triumf už v sobotu, kedy je na programe rovinatá etapa dlhá 181 km.