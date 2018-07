Peter Sagan znovu bojoval o víťazstvo: Ďalšie skvelé umiestnenie pre slovenského tourminátora!

Slovenský cyklista Peter Sagan obsadil v 7. etape 105. ročníka Tour de France tretie miesto.

Peter Sagan odhalil zákulisie pretekov: Krásne slová hodné šampióna

Triumfoval jazdec stajne Lotto NL Jumbo Dylan Groenewegen z Holandska, ktorý sa presadil v záverečnom špurte 231 km dlhej etapy, najdlhšej v tomto ročníku. Trať z Fougéres do Chartres zvládol v čase 5:43:42 h. Na druhom mieste skončil Kolumbijčan Fernando Gaviria z tímu Quick-Step Floors.

Na čele celkového poradia sa udržal Belgičan Greg van Avermaet z BMC so šesťsekundovým náskokom pred Britom Geraintom Thomasom zo Sky, tretí Američan Tejay Van Garderen (BMC) stráca osem sekúnd. Sagan je s mankom 2:45 min na 31. mieste. V boji o zelený dres má náskok na druhého Gaviriu 31 bodov.

Siedma etapa ponúkla rovinatý profil s predpokladaným špurtérskym záverom. O úniky nebola núdza už od začiatku. Najskôr to skúsili Yoann Offredo a Thomas Degand z tímu Wanty Groupe, ale onedlho sa vrátili do pelotónu. Po nich to skúsila desiatka v zložení Tony Gallopin, Oliver Naesen (obaja (AG2R La Mondiale), Edward Theuns (Sunweb), Simon Gerrans (BMC), Yves Lampaert (Quick Step), Lukas Pöstlberger (Bora-Hansgrohe), Julien Vermote (Dimension Data), Arthur Vichot (Groupama FDJ), Thomas De Gendt (Lotto Soudal) a Michaël Gogl (Trek Segafredo), ale ani im pelotón nedal šancu na dlhší únik. Tú chcel potom opäť využiť Offredo, ktorý to napokon riskol sám. Pre favoritov však nepredstavoval žiadnu hrozbu a v jednej chvíli mal náskok 9 minút. Na čele sa pohyboval až 100 kilometrov, ale hlavný balík zvyšoval výkon a 90 km pred cieľom Francúza opäť pohltil. Hneď potom prišiel ďalší sólo únik, postaral sa oň Laurent Pichon z tímu Fortuneo.

Pretekárov vzápätí čakala rýchlostná prémia, ktorá ponúkla súboj Fernanda Gaviriu a Petra Sagana. Kolumbijský reprezentant bol na nej najrýchlejší a získal 17 bodov do bodovacej súťaže, ale Sagan skončil tesne za ním. Pichon skončil svoju sólojazdu 37 km pred cieľom a čakalo sa na záverečný špurt. V ňom mal najviac síl Groenewegen. Sagan sa zavesil za zadné koleso Gaviriu, ale predstihnúť ho už nedokázal. "Zlepšoval som sa každým dňom, konečne mi to vyšlo. Chcem sa teraz sústrediť na ďalšie etapy," povedal víťaz pre TV stanicu Eurosport.

Výsledky 7. etapy Fougéres - Chartres (231 km)

1. Dylan Groenewegen (Hol./Lotto NL Jumbo) 5:43:42 h, 2. Fernando Gaviria (Kol./Quick-Step Floors), 3. Peter SAGAN (SR/Bora-Hansgrohe), 4. Arnaud Demare (Fra./FDJ Cycling Team), 5. Christophe Laporte (Fra./Solutions Credits), 6. John Degenkolb (Nem./Trek-Segafredo), 7. Daryl Impey (JAR/Mitchelton-Scott), 8. André Greipel (Nem./Lotto-Soudal), 9. Andrea Pasqualon (Tal./Wanty-Groupe), 10. Mark Cavendish (V.Brit./Dimension Data) - všetci čas ako víťaz



celkové poradie:

1. Greg van Avermaet (Belg./BMC) 28:19:25 h, 2. Geraint Thomas (V.Brit/Team Sky) +6 s, 3. Tejay Van Garderen (USA/BMC) +8, 4. Julian Alaphilippe (Fra./Quick-Step) +9, 5. Philippe Gilbert (Bel./Quick-Step) +15, 6. Bob Jungels (Lux./Quick-Step) +21, 7. Rigoberto Uran (Kol./Cannondale-Drapac) +48, 8. Alejandro Valverde (Špa./Movistar Team) +54, 9. Rafal Majka (Poľ./Bora-Hansgrohe) +55, 10. Jakob Fuglsang (Dán./Astana) +56, ... 31. SAGAN +2:45



bodovacia súťaž:

1. SAGAN 234 b, 2. Gaviria 203, 3. Alexander Kristoff (Nór./SAE Team Emirates) 105