Kultúrna pamiatka v dezolátnom stave: Kedy konečne vynovia chátrajúci cintorín pri Kozej bráne?

Des a hrôza. Bol jednou z pých mesta, no dnes sa tam okoloidúci chytajú za hlavu. Na cintoríne pri Kozej bráne, kde pochovávali do roku 1950, sa v súčasnosti nachádza približne 4 000 pochovaných nebožtíkov.

V posledných rokoch sa pietne miesto stalo obľúbenou lokalitou na prechádzky, no ľudí desia rozpadnuté náhrobné kamene, plot, ale aj pokreslené steny. To však malo byť čoskoro minulosťou, pretože iniciatívu prebrali do rúk pamiatkári.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Podľa pamiatkárky Jany Hamšíkovej sú na cintoríne mimoriadne cenné, umelecko-historické náhrobníky. „Ide o súbor klasicistických sochárskych náhrobníkov, architektonických náhrobníkov v neogotickom štýle a súbor náhrobníkov, ktorých autorom je významný bratislavský sochár Alojz Rigele,“ prezradila. Lenže práve tie postupne požiera zub času. Pamiatkári by videli riešenie v tzv. adopcii, keď jednotlivec alebo organizácia preberie na vlastné náklady výdavky spojené so záchranou a udržiavaním miesta, lenže u nás taký zákon nie je.

Hľadajú spoločnú reč

Ešte z čias socializmu platilo, že cintorín spravovalo mestské pohrebníctvo, s ktorým evanjelická cirkev v posledných piatich rokoch intenzívne spolupracuje na tom, aby pietnemu miestu prinavrátili pôvodný vzhľad. „Čo sa týka starostlivosti o dreviny, urobili sme veľa významných zásahov. Lavičky by sme mali vymieňať a dopĺňať ešte tento rok a vymeníme sanitárny kontajner,“ uviedol Marián Grach z pohrebníctva mesta Bratislavy.

Cintorín patrí od roku 1989 evanjelickej cirkvi a hlavné mesto má zviazané ruky všeobecne záväzným nariadením z roku 2011, ktoré mu zakazuje investovať do cudzieho majetku. No dezolátny stav tlačí obe strany k hľadaniu kompromisov.

Martin Kováč z evanjelickej cirkvi uviedol, že priestory spoluvlastnia až tri evanjelické zbory pôsobiace v Bratislave. „Do budúcna chceme obnoviť možnosť pochovávania. Zároveň sme ako cirkevné zbory začali s opravou plotu, pretože už sa rozpadá,“ povedal. Evanjelická cirkev spolupracuje aj s maďarským kultúrnym inštitútom, ktorý zháňa peniaze na opravenie Jesenákovej hrobky, ktorá patrí medzi národné kultúrne pamiatky.

Miestni: zaslúži si rekonštrukciu

Gabriela, 43 rokov, Bratislava

Otvoriť galériu Gabriela, 43 rokov, Bratislava. Zdroj: Braňo Račko Je to krásne prostredie, bolo by dobre, keby boli v poriadku lavičky a človek by si na nich mohol oddýchnuť.

Svetlana, 34 rokov, Bratislava