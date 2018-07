Žiadne stopy po materskej: Serena Williamsová naďalej dominuje ženskému tenisu!

Americká tenistka Serena Williamsová bude súperkou Nemky Angelique Kerberovej vo finále ženskej dvojhry na grandslamovom turnaji vo Wimbledone.

Sedemnásobná singlová šampiónka z trávy All Englandu v druhom semifinále ako nasadená dvadsaťpätka zdolala Kerberovej krajanku Juliu Görgesovú 6:2, 6:4. Bývalá svetová jednotka bude mať v sobotu šancu získať 24. trofej z podujatí veľkej štvorky y vyrovnať absolútny rekord Austrálčanky Margaret Courtovej.

Mladšia zo sestier Williamsových sa stretla s Kerberovou vo wimbledonskom finále aj v roku 2016 a po trojsetovej bitke slávila úspech. Proti Görgesovej Američanka potvrdila úlohu favoritky a predviedla svoj najlepší výkon na turnaji. Hrala agresívne, skvele servovala, výborne sa pohybovala, nerobila takmer žiadne chyby. Görgesová v prvom sete držala so súperkou krok iba do stavu 2:2. V druhom dejstve Serena Williamsová vďaka brejku v šiestom geme odskočila Nemke na 5:2. Görgesová ešte znížila na 4:5, no v desiatom geme premenila Američanka pri podaní súperky hneď prvý mečbal. Serena Williamsová postúpila do svojho prvého grandslamového finále od návratu na kurty po materskej prestávke - celkovo jubilejného desiateho vo Wimbledone. Vzájomnú bilanciu s Görgesovou, ktorá bola prvýkrát v grandslamovom semifinále, upravila na 4:0.

"Je to šialene. Ani neviem slovami opísať to, čo teraz cítim. Vôbec som nečakala, že si vo Wimbledone budem počínať takto úspešne a postúpim až do finále. Je to iba môj štvrtý turnaj po materskej prestávke. Tehotenstvo sprevádzali viaceré komplikácie, musela som absolvovať dve operácie. Pred začiatkom Wimbledonu som nemala veľké oči. Do každého zápasu som išla s tým, že nemám čo stratiť, hrala som uvoľnene. Je to pre mňa obrovský úspech, vychutnávam si na kurte každý jeden moment. Už sa teším na zápas s Kerberovou. S Angie sme hrali naposledy spolu pred dvomi rokmi práve tu na wimbledonskom centri. Je to hráčka, ktorú veľmi rada sledujem vždy, keď hrá na tráve. Na tomto povrchu je silná. Bude to náročný zápas, no urobím všetko pre to, aby som zvíťazila, mám veľkú motiváciu," uviedla Serena Williamsová v pozápasovom interview.