Chára si ho zobral pod krídla: Bakoš chce v Bostone preraziť!

Turbulentné leto zažíva hokejový reprezentant Martin Bakoš (28).

Skúsený útočník mal pôvodne obliekať dres českého majstra z Brna, následne dostal lepšiu ponuku zo švédskeho celku Mora, ale napokon sa v septembri pobije o miesto v tíme NHL - Boston Bruins. Pred mesiacom podpísal útočník Martin Bakoš nováčikovský dvojcestný kontrakt s Bostonom na 600-tisíc eur, ktorý mu však ešte negarantuje miesto v prvom tíme. „V septembrovom kempe urobím maximum, aby som zabojoval o miesto v prvom tíme,“ povedal Bakoš, ktorý už pred pár dňami absolvoval krátky kemp v Bostone.

„Bol som tam na týždeň, chcel som vedieť, ako to v klube funguje. Vrátil som sa so skvelými dojmami, Boston je top organizácia. Počas týždňového pobytu som absolvoval lekárske testy, mali sme každý deň doobeda tréningy a poobede rôzne aktivity, ako sú bejzbal, paintball či mítingy. Bol tam aj Zdeno Chára, je to veľká osobnosť a líder mužstva. Každého hráča osobne privítal, bol skvelý,“ vyjadril sa pre Nový Čas Bakoš, ktorý je už na Slovensku a trénuje v Trenčíne. „Zdeno ma zavolal do Trenčína na týždeň, aby mi ukázal viaceré cviky na ľade, aby som bol do septembrového kempu čo najlepšie pripravený,“ dodal Martin.