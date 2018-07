Herec († 65) z Kameňáku chystal svadbu s Helenou Růžičkovou († 67): Chceli žiť v trojici s ďalším mužom!

Český herec Václav Glazar v stredu zomrel. Známy bol najmä z komediálnej série Kameňák, kde stvárnil mafiána prezliekajúceho sa za mníšku.

Ako píše denník Blesk, Glazar bol posledné roky závislý na tzv. kyslíkových okuliaroch, pretože sa mu zle okysličovala krv. Herec dožíval v Liečebni pre dlhodobo chorých v Kralupoch nad Vltavou, trápil ho rozdrvený bedrový stavec a kĺb. Minulý týždeň mal problémy s dýchaním, po ktorých zistili, že chyba bola v jeho mobilnom koncentrátori kyslíku.

Avšak o pár dní sa mu zle dýchalo opäť a tak ho previezli do neďalekej nemocnice. V kontakte s ním pred smrťou bol aj režisér Zdeněk Troška. ,,Volali sme si denne. Naposledy som s ním hovoril v utorok okolo desiatej večer. Hovoril, že sa cíti skvele,“ povedal „otec“ Kameňákov. Avšak len krátko na to Glazar zomrel na zástavu srdca.

Hoci bol herec homosexuál, svoju najlepšiu kamarátku Helenu Růžičkovú si plánoval vziať. Mali stanovaný dátum svadby na 3. januára 2004. Glazar mal pritom vtedy už niekoľko rokov mladého priateľa Lukáša, v tom však problém nevidel. ,,Budeme žiť v pohode v trojici,“ vyjadril sa vtedy pre Blesk.

Legendárna herečka však prehrávala boj s rakovinou a zomrela 4. januára, deň po termíne sobáša, ktorý sa neuskutočnil. ,,Ona ale do poslednej chvíle verila, že svadba bude. V nemocnici sa na ňu pripravovala, nechala sa odpojiť od hadičiek a tajne odišla na nákup, objednala husy a na sterilnej izbe nalúpala desať kíl cesnaku. Bola proste neskrotiteľná,“ spomínal na ňu Glazar podľa Blesku. Zámerom ich svadby malo byť najmä to, aby po herečke nededili vnučky, ktoré sa o ňu dlhodobo nezaujímali, a tiež chcela mať pri sebe človeka, ktorý by sa o ňu po smrti syna postaral.