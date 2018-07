Česká ministerka podozrivá z plagiátorstva oznámila demisiu: Koniec po 13 dňoch!

Česká ministerka spravodlivosti Taťána Malá v pondelok večer po rokovaní výboru hnutia ANO oznámila, že po 13 dňoch odstúpi z funkcie.

Šéfka rezortu spravodlivosti čelila už niekoľko dní podozreniam z plagiátorstva v súvislosti s magisterskou a diplomovou prácou na Mendelovej univerzite v Brne, kde študovala ekonomiku, a na súkromnej Paneurópskej vysokej škole v Bratislave, kde vyštudovala právo.

Malá, ktorá ešte v pondelok popoludní kategoricky odmietla rezignáciu, obvinenie z plagiátorstva považuje za dôsledok kampane proti svojej osobe, aj keď pripustila, že nejaké chyby urobila. Informovala o tom verejnoprávna Česká televízia.

povedala Malá novinárom. Dodala, že napriek tomu trvá na tom, že pri písaní svojich diplomových prác sa žiadneho pochybenia nedopustila. Premiér Babiš k tomu uviedol, že výbor vyjadril ministerke podporu a vedenie hnutia je presvedčené o tom, že nepodvádzala. Zachovala sa podľa neho statočne. "Je jasné, že ak by nerezignovala, tak, samozrejme, od rána do večera by to poškodilo nielen hnutie, ale aj vládu, ktorá má dostať dôveru v stredu," uviedol. Dodal, že nepredpokladá, že by sa kvôli demisii ministerky mal posunúť termín hlasovania o dôvere.

Český premiér Andrej Babiš zrejme požiada hlavu štátu, prezidenta Miloša Zemana, aby ho dočasne poveril riadením rezortu spravodlivosti, a bude hľadať do jeho čela inú osobnosť.