Tragický koniec výletu Petra († 46) a Andrey: Osudnou sa im stala ich spoločná láska

Tragický koniec výletu! Andrea (50), ktorú spolu s jej partnerom Petrom († 46) zrazila v nedeľu popoludní mladá vodička Lucia (27), leží v kritickom stave v trenčianskej nemocnici.

Párik sa vybral na cyklovýlet, no ten sa skončil fatálne. Na ceste za Mníchovou Lehotou (okr. Trenčín) do nich vo veľkej rýchlosti narazilo auto, Peter na mieste skonal. Pre Petra a Andreu bol šport všetkým na svete. „Obaja milovali prírodu, to bolo pre nich všetko. Chodili lyžovať, na turistiku do hôr i na bicykle. Je až ťažké uveriť tomu, čo sa stalo,“ vraví ich spoločná známa Marta (47), ktorá verí, že sa Andrea z najhoršieho dostane.

Andrea býva v Bratislave a do Trenčína prišla na víkend k rodičom. „Išli len tak na výlet. Strašnú správu sme sa dozvedeli na chalupe. Ešte som za ňou ani nebola, sme z toho všetci v šoku,“ len ťažko rozpráva Andreina mama.spomína si na Andreu bývalá učiteľka.

Zrazená cyklistka v nemocnici bojuje o život. „Momentálne je na oddelení anestéziológie a intenzívnej medicíny,“ uviedol medicínsky riaditeľ trenčianskej nemocnice Stanislav Pastva. Tomu, že Peter pri strašnej nehode zomrel, nemôže doteraz nikto uveriť. „On nikdy nikomu neublížil. Bol to dobrák od kosti. Každému sa snažil pomáhať. Miloval šport a nakoniec pri ňom aj zomrel,“ cez slzy hovorí rodinná známa. Čo presne sa na ceste stalo, vyšetruje polícia. „Nie je zlá vodička, to musel byť len okamih. Toto bude mať pred očami celý život,“ hovorí Ivana o svojej kamarátke Lucii, ktorá sa po nehode psychicky zrútila. Polícia začala trestné stíhanie pre usmrtenie.