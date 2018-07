Statočný Marek vyhral boj s rakovinou: Život mu vrátila Nemka Anita!

Obdivuhodný príbeh statočného chlapčeka. Markovi (8) sa spolu s rodičmi podarilo vyhrať najťažší boj v živote.

Zákerná choroba začala chlapčeka ohrozovať, keď ešte nemal ani dva rôčky. Leukémia vysala z jeho telíčka takmer všetky známky života. Vďaka darkyni kostnej drene z Nemecka sa však podarilo nakloniť nepriaznivý osud na stranu šťasteny. Dnes je Marek úplne zdravý a ako zdôrazňujú jeho rodičia, boj o život dieťaťa netreba nikdy vzdávať. Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Zákerná choroba sa vkradla do života mladej rodiny úplne nečakane. To, čo im osud pripravil v roku 2011, by nechcel zažiť žiaden rodič. „Keď sme sa jedného rána zobudili, manžel ma upozornil, že tvárička nášho synčeka je posiata petechiami - podkožným krvácaním. Som zdravotníčka a vedela som, čo takéto príznaky môžu znamenať,“ spomína na začiatky ťažkého obdobia mama Lucia (36). Ich najhoršia predtucha začala mať po konzultácii s lekármi reálne kruté kontúry. Cesta na onkohematologické oddelenie do Košíc bola pre nich ako cesta do pekla. Už prvé momenty v zdravotníckom zariadení a pohľad na choré detičky s vyholenými hlávkami zrazili rodičov na kolená.

Strašná diagnóza

Po príchode do nemocnice urobili Markovi množstvo vyšetrení. Malý anjelik nechápal, čo sa s ním robí, prečo už nemôže spať s maminkou v jednej posteli a prečo mu tety sestričky stále pichajú injekcie. „Odber nakoniec ukázal, že zasiahnutých je takmer 90 % kostnej drene. Záver znel - lymfoblastová leukémia, typ mlllaf4,” spomína na najťažšie chvíle svojho života Lucia. Nikdy sa tak nebála a neplakala. „Odvtedy už tak vzlykavo nariekať neviem. Počas liečby som asi vyplakala všetky moje slzy,” vraví ťažko skúšaná žena.V nemocnici strávili šesť mesiacov. „Už len to, že som musela podpísať môjmu malému chlapčekovi chemoterapiu, ma stálo veľa síl,” vysvetľuje Lucia, pred ktorou stálo ďalšie neľahké obdobie hľadania vhodného darcu kostnej drene.

Závery vyšetrení ukázali, že bez transplantácie kostnej drene to jednoducho nepôjde. Čakanie na darcu trvalo takmer pol roka. Šanca, že sa nájde, bola minimálna. „Potom sa ako zázrakom našla darkyňa Anita z Nemecka. Bolo to práve v deň mojich 30. narodenín. Vedeli sme len, že má 33 rokov. Kostná dreň pochádzala z jej bedrového kĺbu a zhoda HLA znakov je 100 %,” hovorí o ťažkom boji Lucia, ktorá medzičasom z vyčerpania skolabovala a v nemocnici ju musel vystriedať manžel Marek. Transplantácia sa uskutočnila 23. augusta 2011, iba tri dni pred Markovými druhými narodeninami. Našťastie chlapček prijal štep od darkyne pomerne skoro, na 23. deň, a zdalo sa, že najhoršie je už za nimi.

Avšak objavili sa ďalšie komplikácie! „Dostal venookluzívnu chorobu pečene. Marek sa každú noc budil s veľkými bolesťami, zadržiaval tekutiny, zhoršili sa krvné testy, voda sa hromadila aj v hrudníku a ťažko sa mu dýchalo - ožltol. Pripravovali nás na najhoršie,“ hovoria svorne osudom ťažko skúšaní rodičia. Na transplantačnej jednotke museli pobudnúť ďalších päť mesiacov. Šťastena sa však na nich začala postupne usmievať a Marek sa z ťažkej diagnózy celkom zotavil a so svojou záchrankyňou sa po rokoch dokonca stretol. „Chcem odkázať všetkým mamičkám, aby to nikdy nevzdávali. Mne pomohli modlitby a veľká vďaka patrí aj personálu onkológie a transplantačnej jednotky,” dodala na záver šťastná mamička.



Leukémia útočí najmä na deti

- Najčastejšia forma leukémie u detí je akútna lymfoblastická leukémia (nazývaná aj akútna lymfoblastová leukémia, v skratke ALL). Pri ALL sú normálne (zdravé) bunky v kostnej deni dieťaťa potlačené a nahradené abnormálnymi lymfoblastami, čo sú vlastne nezrelé lymfocyty (typ bielych krviniek - krvných buniek). Na Slovensku bolo ročne hlásených 30 nových ochorení na akútnu lymfoblastickú leukémiu u detí vo veku do 19 rokov. Najvyšší výskyt ALL je u detí medzi druhým a tretím rokom života. Relatívna možnosť päťročného prežitia detí s ALL od diagnózy je 80 - 85 %. U dospelých pacientov je toto ochorenie zriedkavejšie, pravdepodobnosť dlhého prežitia a vyliečenie závisí na podtype tejto leukémie a pohybuje sa okolo 33 %.

Symptómy ochorenia

■ Opakované infekcie

■ Neprestávajúca horúčka

■ Neustály pocit slabosti a únavy

■ Bolesti v kostiach a kĺboch

■ Zväčšené lymfatické uzliny (napríklad na krku, pod pazuchou a v slabinách)

■ Zjavná bledosť kože a slizníc

■ Zvýšená krvácavosť a tvorba modrín