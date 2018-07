Cibulková penila po spornom momente: S takýmto niečím som sa ešte nestretla, bolo to smiešne!

Dominike Cibulkovej sa v osemfinálovom súboji Wimbledonu, v ktorom slovenská tenistka zdolala Taiwančanku Su-Wei Hsieh 6:4, 6:1, stala nepríjemná situácia.

Sporný moment duelu nastal v desiatom geme, keď empajrová rozhodkyňa zahlásila za stavu 0:30 fiftín v prospech Cibulkovej, no po protestoch Su-Wei Hsieh a príchode supervisorky verdikt zmenila a výmenu nechala opakovať.

Dominika toto rozhodnutie nevedela pochopiť a s rozhodkyňou si vymenila niekoľko názorov. "Pôvodný verdikt empajrovej rozhodkyne, ktorá prisúdila fiftín mne, sa nemal meniť. S takýmto niečím som sa v mojej kariére ešte nestretla. Aj ja sa niekedy sťažujem, lebo sa cítim poškodená zlým verdiktom, ale ešte nikdy sa mi nestalo, že by empajrová po mojej sťažnosti zmenila rozhodnutie. Som hráčka, ktorá ctí zásady fair play. Bolo to naozaj smiešne. Bolo to chybné rozhodnutie empajrovej i supervisorky," okomentovala situáciu Cibulková.