Fantastická Cibulková valcuje Wimbledon: Na turnaji nestratila ani set a je vo štvrťfinále!

Slovenská tenistka Dominika Cibulková sa tretíkrát v kariére prebojovala do štvrťfinále dvojhry na grandslamovom turnaji vo Wimbledone.

V osemfinále si na tráve All England Clubu poradila s Taiwančankou Su-Wei Hsieh 6:4, 6:1. V dueli o postup do semifinále nastúpi v utorok proti dvanástej nasadenej minuloročnej šampiónke Roland Garros Lotyške Jelene Ostapenkovej, s ktorou má priaznivú bilanciu 2:0.

Na trávnatom povrchu v Eastbourne ju predvlani zdolala hladko 6:3, 6:3. Cibulková bola vo Wimbledone medzi elitnou osmičkou aj v rokoch 2016 a 2011. Teraz má už istú prémiu 281.000 libier pred zdanením a 430 bodov do svetového rebríčka WTA. Po skončení tretieho podujatia veľkej štvorky bude staronovou slovenskou jednotkou, keď predstihne Magdaléna Rybáriková, ktorá v pozícii obhajkyne vlaňajšieho semifinále vypadla hneď v 1. kole s Rumunkou Soranou Cirsteovou.

V úvodných ôsmich gemoch zápasu medzi Cibulkovou a Su-Wei Hsieh si ani jedna hráčka nedokázala podržať podanie. Premožiteľka najvyššie nasadenej svetovej jednotky Rumunky Simony Halepovej mala štyrikrát brejk k dobru, Slovenka však vždy kontrovala rebrejkom a v koncovke setu slávila úspech. Cibulkovú nevyviedla z miery ani kontroverzná situácia v desiatom geme, keď empajrová rozhodkyňa zahlásila za stavu 0:30 fiftín v prospech Cibulkovej, no po protestoch Su-Wei Hsieh a príchode supervisorky verdikt zmenila a výmenu nechala opakovať. V druhom dejstve zverenka trénera Mateja Liptáka vďaka výborným returnom i agresívnej celodvorcovej hre rýchlo odskočila súperke na 3:0 a zápas dotiahla do úspešného konca. V siedmom geme premenila hneď prvý mečbal a upravila vzájomnú bilanciu so Su-Wei Hsieh na 3:0.

Z postupu Cibulkovej do štvrťfinále mal veľkú radosť generálny sekretár Slovenského tenisového zväzu Igor Moška. "Blahoželám Dominike k fantastickému úspechu. Proti nepríjemnej Su-Wei Hsieh, ktorá je šikovná a má hru na trávu, podala najmä v druhom sete vynikajúci výkon. V úvode zápasu bola trochu nervózna a spravila tam niekoľko dvojchýb. Koncovku setu však zvládla bravúrne a v druhom dejstve už na dvorci dominovala. Určite má šancu aj proti Ostapenkovej, ktorá hrá riskantne, vďaka čomu vlani vyhrala Roland Garros. Videl som priamo vo Wimbledone Dominikine stretnutia proti Britke Johanne Kontovej i Belgičanke Elise Mertensovej. Kvalita jej hry rastie od zápasu k zápasu a ak bude proti Ostapenkovej dobre servovať, môže postúpiť do semifinále," povedal pre TASR Moška.



ženy - dvojhra - osemfinále:

Dominika CIBULKOVÁ (SR) - Su-Wei Hsieh (Taiw.) 6:4, 6:1, Jelena Ostapenková (12-Lot.) - Aleksandra Sasnovičová (Biel.) 7:6 (4), 6:1