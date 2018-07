Vdovec našiel päť rokov po smrti manželky email: Keď si to prečítal, nemohol prestať plakať

Chris Martin z Austrálie prišiel o milovanú manželku Renee, s ktorou prežil nádherných sedem rokov.

Renee však vo veku 39 rokov umrela na rakovinu a Chris odvtedy vychováva ich dve deti, dcéru Grace a syna Albiho, sám. O tom, aké je to byť slobodným rodičom, vedie aj blog s názvom Just a Dad (Len otec). Tam sa podelil aj o silný zážitok, keď päť rokov po smrti ženy objavil jeden jej email. Potreboval niečo zistiť, tak sa prihlásil na jej účet a našiel mail o tom, ako tajne plánovala oslavu jeho 40. narodenín. Prečítal si, ako krásne o ňom písala iným. ,,Bolo to, akoby som opäť počul jej hlas,“ vyznal sa Chris, ktorý prepukol v neudržateľný plač.

Chris napríklad aj nájdením emailu po takých rokoch cíti, že mu jeho žena z neba stále pomáha. Na svojej stránke nabáda aj iných vdovcov, aby sa nebáli dať priechod žiaľu.píše Chris, ktorý na blogu dokumentoval svoju cestu z hlbokého žiaľu, ktorý prežíval po smrti manželky.