Pellegrini chce dostať slovenské potraviny na čínske trhy: Tieto výrobky majú najväčšiu šancu

Slovensko má záujem dostať svoje kvalitné potraviny čo najskôr na čínske trhy, preto je potrebné ukončiť certifikáciu poľnohospodárskych produktov, ktoré pochádzajú zo Slovenska.

Uviedol to premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) po rokovaní s čínskym predsedom vlády Li Kche-čchiangom v bulharskej Sofii, kde sa zúčastňuje na summite krajín strednej a východnej Európy (SVE 16) a Číny.

Na stretnutí požiadal slovenský premiér o čo najskoršie ukončenie certifikácie poľnohospodárskych produktov, ktoré pochádzajú zo SR. "Slovensko má záujem svoje vysokokvalitné potraviny, hlavne mliečne výrobky, sušené mlieko a podobne, čo najskôr dostať na čínske trhy. Ten proces trvá už niekoľko rokov. Pán premiér ma uistil, že ich certifikačná autorita robí všetky nevyhnutné kroky a vyjadril presvedčenie, že Slovensko by v nasledujúcom období mohlo ukončiť svoju certifikáciu a dostať tak možnosť predávať svoje výrobky v tejto časti sveta," priblížil Pellegrini.

Zároveň informoval čínskeho premiéra o tom, že Slovensko vie vytvoriť zaujímavé a kvalitné podmienky aj pre veľkú čínsku investíciu, ktorá by mohla do SR prísť. "Evidujete, že aj niektoré čínske veľké firmy majú záujem mať produkty pod značkou 'made in EÚ' a Slovensko ako krajina nielen EÚ, ale eurozóny by mohla byť celkom zaujímavou bránou pre mnohé čínske investície do Európy," skonštatoval Pellegrini.

Dotkli sa aj pilotného projektu, ktorý v súčasnosti rieši Slovenská pošta s konkrétnou čínskou spoločnosťou, "kde sa pilotne testuje možnosť, aby Slovenská pošta vytvorila hub pre dodávku balíkov z Číny v rámci zásielok a dodávateľstva pre všetky západné krajiny". Slovenská pošta podľa premiéra tiež vytvára svoj hub vo Frankfurte v Nemecku, kde vo vlastníctve Slovenskej pošty má vzniknúť centrum, ktoré bude distribuovať balíky z Číny.

Podľa Pellegriniho letisko v Bratislave, ktoré by mohlo pri tomto projekte zohrať úlohu, zatiaľ nevyužíva svoj potenciál na cargo prepravu a nákladnú prepravu. "Tak si viem predstaviť, že na základe koncesie by sme nejakému investorovi umožnili používať infraštruktúru letiska za podmienky značných investícií, možno aj do opravy pristávacích plôch a zároveň vybudovania tej logistiky," dodal.

Tento projekt by mohol znamenať impulz pre Slovenskú poštu, myslí si premiér. "Ak by tu Slovenská pošta získala čo i len maličký podiel z tohto celého biznisu, mohlo by to byť celkom dobrým impulzom pre zachovanie ziskovosti Slovenskej pošty, pretože listové zásielky postupne klesajú," zdôraznil.