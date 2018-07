Ilustrátor Dominik z Modry vyrába jedinečné tričká: Jeho výtvor si oblieka známa hollywoodska hviezda!

Nadaný ilustrátor Dominik Trusina (27) z malebného mestečka Modra vyrába jedinečné tričká.

Jednou zo slávnych osobností, ktorá ho nosí na sebe, je aj známy herec Samuel L. Jackson (59)! Ten sa preslávil rolou nájomného zabijaka Julesa Winfielda v kultovom filme Quentina Tarantina Pulp Fiction - historky z podsvetia.

Interiérový dizajnér Dominik našiel záľubu v portrétovaní známych osobností. Prelom prišiel pred pár rokmi. „Vtedy mi napadlo, že portréty, ktoré maľujem, by dobre vyzerali na tričkách, a tak som si dal vyrobiť pár kusov,“ začína rozprávanie o svojich začiatkoch, ktoré vtedy vnímal skôr ako zábavu než možné živobytie. Jeho tvorba oslovila viacerých ľudí z jeho okolia. Záujem ho motivoval k tomu, aby sa výrobe tričiek začal venovať aktívnejšie. Ako sám hovorí, zatiaľ ho neživí, ale vníma to ako propagáciu svojej tvorby. „Určite by ma potešilo, keby sa tričká predávali, ale peniaze nie sú hlavným dôvodom, pre ktorý to robím,“ hovorí mladý ilustrátor, ktorý má mimoriadnu radosť z toho, že jeho tričká ľudia nosia.

Pri výbere motívov sa snaží zvoliť portréty, ktoré v sebe majú ukrytý príbeh. „Tento projekt ešte len rozbieham, no snažím sa vybrať osobnosti, ktoré dnešná generácia pozná a ktoré ju vedia správnym smerom inšpirovať,“ dodáva Dominik. Portréty nekreslí priamo na tričká. „Maľujem ich buď olejovými farbami na plátno, alebo digitálne cez grafický tablet. Z týchto originálov sa potom robia kópie, ktoré sa vytláčajú na samotné tričká,“ vysvetľuje.

Obrovské a veľmi príjemné prekvapenie zažil pred dvoma mesiacmi. Na internete sa objavila fotografia Samuela L. Jacksona, ktorý mal oblečené tričko s vlastným portrétom. „Keď som zbadal moje tričko s jeho podobizňou na fotke, ktorú zavesil na instagrame, skoro som odpadol a musel som si sadnúť,“ priznal Dominik. O tento konkrétny motív ho vlani požiadal markizácky redaktor Boris Pršo, ktorý neskôr hercovi tričko vlastnoručne odovzdal. Mladíka z Modry tento úspech povzbudil a plánuje svoju záľubu naďalej rozvíjať.