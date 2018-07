Umelci v Tatrách tetovali slovenské motívy: Kerka na chrbte Kristíny vás dostane! Robili ju 30 hodín

Pastva pre oči, fuška pre súťažiacich! Cez víkend sa v Tatrách stretli najlepší tatéri, aby predviedli svoje umenie.

Jednou z deviatich výtvarných tém, v ktorej si šikovní umelci mohli v Tatranskej Lomnici zmerať svoje sily, bola aj príroda a hory.

Na súťaži sa zúčastnilo takmer 80 tatérov zo Slovenska, Poľska, Maďarska a Rakúska, aby na svojich živých modeloch predviedli svoje nadanie. Výkon posudzovala 5-členná odborná porota. „Jedna zo súťažných tém je aj vysokohorská tematika, do ktorej sa prihlásilo 14 súťažiacich,“ prezradil hlavný organizátor Tattoo Show Branislav Sivák. Víťazným kúskom sa stala veverička od tatérky Zdenky (35) z Trnavy, viac však zaujal iný zvierací motív – tatranský maco s medom od tatéra Borisa (26). „Maco je taký maškrtník ako ja, tak na to aspoň budeme dvaja,“ vysvetlila so smiechom modelka Dominika (25).

Prítomným však dych vyrazilo dielo na chrbte Bratislavčanky Kristíny (27). Tá miluje folklór, a tak sa rozhodla pre silné celoživotné spojenie s ním. Na tele jej tatérka Adriana (29) zvečnila párik folkloristov, ktorý práve na súťaži dokončila. Vytvorenie motívu totiž celkovo trvalo vyše 30 hodín. „Folklór milujem. Mojou srdcovkou sú Detvanci a Horehronci. Na chrbte mi nakoniec skončili tanečníci z Detvy. Aby som ich tam dostala, musela som si vysedieť sedem niekoľkohodinových sedení. Niečo som si aj vytrpela, ale ten obraz je super,“ prezradila Kristína.