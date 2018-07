Slovensko zaplatí miliónovú pokutu za skládku v Považskom Chlmci: SaS za to viní Ficovu druhú vládu

Za nečinnosť druhej vlády Roberta Fica (Smer-SD), ktorej dôsledkom dostala Slovenská republika pokutu za skládku v Považskom Chlmci, zaplatia všetci daňoví poplatníci. Na piatkovej tlačovej konferencii to zdôraznil predseda SaS Richard Sulík.

Poukázal pritom na to, že Súdny dvor EÚ v tejto veci rozhodol už v roku 2013. "No napriek verdiktu o tom, že skládka má byť nielen uzavretá, ale aj rekultivovaná, sa to druhé nestalo, pretože štát nekonal," upozornil Sulík.

Tímlíderka liberálov pre životné prostredie Anna Zemanová poukázala na to, že jadrom problému je fakt, že skládka vznikla na majetkovo nevyriešených pozemkoch. "Štát sa len prizeral a tento problém ani v priebehu času neriešil," dodala.

Poukázala pritom na to, že takýchto skládok je oveľa viac, napríklad v okolí Bratislavy, pri Hlohovci či Seredi. "Vyzývam preto ministra životného prostredia, aby zverejnil všetky skládky, ktoré sú časovanou bombou, nielen pre životné prostredie, ale aj pre štátny rozpočet," povedala.

Súdny dvor EÚ v stredu (4.7.) rozhodol o pokute pre SR za nedodržanie legislatívy EÚ o skládkach odpadu, prípad sa týka skládky v Považskom Chlmci. Slovensko zaplatí jednorazovú pokutu jeden milión eur a od stredy bude platiť denne 5000 eur dovtedy, kým nevydá rozhodnutie o uzavretí skládky. Súdny dvor EÚ už v roku 2013 rozhodol že skládka v Považskom Chlmci porušuje európske právo, podľa ktorého sa v EÚ malo vykonávať len bezpečné a kontrolované skládkovanie. Keďže nedošlo k naplneniu rozsudku a uzavretiu a zrekultivovaniu skládky ako celku, Európska komisia sa v roku 2016 rozhodla zažalovať Slovensko po druhý raz. Súdny dvor vo svojom stredajšom rozsudku skonštatoval, že Slovensko nedodržalo povinnosti, ktoré mu vyplývajú zo smernice, a neprijalo všetky opatrenia potrebné na vykonanie rozsudku z roku 2013. Na druhej strane, pri svojom rozhodnutí Súdny dvor EÚ zohľadnil úsilie, ktoré Slovensko postupne vynaložilo na zabezpečenie vykonania rozsudku z roku 2013, ako aj to, že spolupracovalo s eurokomisiou počas konania pred podaním žaloby.

Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR pripomína, že Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP) v roku 2016 vydala integrované povolenie na definitívne uzavretie a rekultiváciu skládky s právoplatnosťou od 24. novembra 2016. Toto rozhodnutie sa však týkalo len dvoch častí skládky. Na tretiu časť skládky sa rozhodnutie nevzťahovalo z dôvodu nevyriešených vlastníckych práv k pozemkom pod skládkou. Vyriešiť tento problém má novela o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania, ktorá zavádza mechanizmus, ako skládku uzavrieť a rekultivovať aj napriek nevyrovnaným vlastníckym právam týkajúcich sa pozemkov pod skládkou.

"SIŽP už na základe novej legislatívy začala konanie o vydaní rozhodnutia, ktorým definitívne uzavrie a rekultivuje poslednú časť skládky odpadov v Považskom Chlmci," uviedol hovorca envirorezortu Tomáš Ferenčák. Ministerstvo verí, že sa to podarí do dvoch mesiacov.