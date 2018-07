Veľká koalícia v Nemecku sa dohodla na sprísnení azylovej politiky: Osud migrantov je spečatený!

Predsedovia strán tzv. veľkej koalície v Nemecku sa vo štvrtok večer na koaličnej rade v Berlíne dohodli na balíku opatrení proti nelegálnej migrácii a sprísnení azylovej politiky.

Informovala o tom agentúra DPA s odvolaním sa na zdroje z prostredia rokovaní.

Predsedníčka Sociálnodemokratickej strany Nemecka (SPD) Andrea Nahlesová a vicekancelár Olaf Scholz po skončení rokovaní, ktoré trvali len hodinu, uviedli, že koaličné strany sa dohodli na urýchlení azylového konania. Okrem toho by mal kabinet ešte do jesene tohto roku predložiť návrh prisťahovaleckého zákona, čo bola centrálna požiadavka SPD.

Pred príchodom na stretnutie Nahlesová oznámila, že koaličným partnerom konzervatívnych strán únie CDU/CSU predloží nový návrh, ktorý vychádza aj zo zásad humánnosti a solidarity.

Šéfka SPD následne konštatovala, že na hraniciach s Rakúskom nebudú jednostranne vracaní žiadatelia o azyl, ktorí boli zaregistrovaní v iných členských krajinách EÚ. Do krajiny, kde žiadosť podali, budú vrátení do 48 hodín; spravidla sa tak stane cez letisko v Mníchove. Nahlesová zdôraznila, že takýto postup bude možný len vtedy, ak budú uzatvorené bilaterálne dohody s príslušnými štátmi a tieto migrantov aj vezmú späť. Týka sa to najmä Talianska a Grécka, odkiaľ prichádza do Nemecka najviac migrantov.

Podľa Nahlesovej sa nebudú vytvárať žiadne tábory alebo centrá. CDU a CSU sa predtým dohodli na kompromise zahŕňajúcom vytvorenie tzv. tranzitných centier pre migrantov na hraniciach s Rakúskom. Toto označenie však SPD odmietla, preto šéf CSU a spolkový minister vnútra Horst Seehofer prišiel s termínom "transferové centrá". Termín tranzitné centrum sa však v koaličnom kompromise nespomína. Napriek tomu Seehofer vyjadril s kompromisom spokojnosť a konštatoval, že na hraniciach sa bude odteraz presadzovať právny štát.

Vracanie migrantov bude prebiehať len na hranici s Rakúskom a podľa novej dohody sa má riešiť v priestoroch existujúcich zariadení Spolkovej polície ležiacich v bezprostrednej blízkosti hraníc s Rakúskom, pokiaľ nebudú umiestnení priamo v tranzitných priestoroch mníchovského letiska. Pre rodiny s deťmi a osoby vyžadujúce si osobitnú ochranu budú vyčlenené osobitné priestory. Takíto migranti z právneho hľadiska nevstúpia na územie Nemecka.