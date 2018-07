Pár sa rozhodol prerobiť kúpeľňu: Na stene narazil na nepríjemný odkaz od bývalých majiteľov

Pár z Kalifornie v USA našiel počas renovácie kúpeľne prekvapujúcu správu.

Odkaz sa ukrýval na stene, keď začali prerábať. Alex Monney a jeho žena Jessica zverejnili fotografiu kúpeľne na Twitteri. Odkaz bol od páru, ktorý tam žil v 90-tych rokoch a pripojili k nemu aj svoju fotografiu. Dom je podľa Alexovho tweetu v San Jose v Kalifornii.

Otvoriť galériu Vo svojej kúpeľni našli Monneyovci vtipnú správu. Zdroj: Twitter/ Jess_Monney

V správe bolo: "Ahojte! Sme Shinsekisovci a túto kúpeľňu sme prerábali v lete 1995. Ak toto čítate, znamená to, že opäť prerábate. Čo je zlé na tom, ako sme to urobili my?!" Nižšie je fotka čierno-bieleho králika, ktorého mali ako domáceho miláčika. "Ahojte, ja som Cassie, žil som tu tiež (a viem chodiť na záchod!)," stálo pod fotografiou.

Jessica Monney napísala na Twitteri, že jej to skutočne "spravilo deň" a taktiež zdieľala fotografiu, ako vyzerala kúpeľňa pred rekonštrukciou. "Ak ma poznáte, tak viete, že milujem projekty v domácnosti. Aj keď si myslím, že bolo trochu bláznivé spraviť to trochu skôr. Nuž, pá-pá, kúpeľňa!" napísala podľa FoxNews.

Noví majitelia domu sa pomocou sociálnej siete snažili rodinu vystopovať. Ozvali sa im ľudia, ktorí majú rovnaké priezvisko a mysleli si, že by to mohol byť niekto z ich rodiny. Elissa Shinseki napísala, že jej starí rodičia sú si istí, že muž na obrázku je Eric Shinseki. "Môj starký je bratranec s generálom Ericom Shinsekim, takže chceme zistiť, či to nie je on." Zatiaľ sa však nič nepotvrdilo.