Záverečná časovka bola iba formalita: Peter Sagan vyhral bodovačku na Okolo Švajčiarska!

Švajčiarsky cyklista Stefan Küng z tímu BMC Racing sa stal víťazom záverečnej 9. etapy Okolo Švajčiarska.

V individuálnej časovke na 34 km v okolí mesta Bellinzona triumfoval časom 39:44 min. Druhé miesto obsadil Dán Sören Kragh Andersen (Sunweb) so stratou 19 sekúnd, tretí skončil Američan Tejay van Garderen (+23 s).

Celkovým víťazom podujatia je Austrálčan Richie Porte z tímu BMC, v časovke mu na to stačilo aj 14. miesto. "Je to ako sen, keď si spomeniem na to, ako som bol na tom pred takmer rokom," citovala agentúra DPA Porteho, ktorý si počas minuloročnej Tour de France zlomil pri páde panvu a kľúčnu kosť. Na druhé miesto v celkovej kvalifikácii sa posunul Dán Jakob Fuglsang (Astana), Kolumbijčan Nairo Quintana (Movistar) obsadil konečné tretie miesto.

Slovák Peter Sagan (Bora - hansgrohe) obhájil čierny dres pre víťaza bodovacej súťaže z vlaňajška. Spolu s Austrálčanom Michaelom Matthewsom (Sunweb) dosiahli síce rovnaký počet 24 bodov, no Sagan vyhral jednu etapu a to rozhodlo v jeho prospech. Trojnásobný majster sveta odjazdil časovku v pokojnom tempe, obsadil 120. miesto a na víťaza stratil 5:10 min. Juraj Sagan prišiel do cieľa na 88. priečke so stratou 3:45.

Výsledky 9. etapy - individuálna časovka (Bellinzona - Bellinzona, 34 km):

1. Stefan Küng (Švajč./BMC Racing) 39:44 min., 2. Sören Kragh Andersen (Dán./Sunweb) +19 s, 3. Tejay Van Garderen (USA/BMC Racing) + 23, 4. Maciej Bodnar (Poľ./Bora-hansgrohe) +26, 5. Michael Matthews (Aus./Sunweb), 6. Pawel Sivakow (Rus./Sky) +37, 7. Cameron Meyer (Aus./Mitchelton-Scott), 8. Jakob Fuglsang (Dán./Astana) +38, 9. Nikias Arndt (Nem./Sunweb) +44, 10. Nelson Oliveira (Por./Movistar) +46, ... 88. J. SAGAN +3:45, 120. P. SAGAN (obaja SR/Bora-hansgrohe) 5:10

Celkové poradie: 1. Porte 29:28:05 h, 2. Fuglsang +1:02 min., 3. Quintana +1:12, 4. Enric Mas Nicolau (Šp./Quick-Step) +1:20, 5. Wilco Kelderman (Hol./Sunweb) +1:21, 6. Simon Spilak (Slov./Kaťuša-Alpecin) +1:47, 7. Sam Oomen (Hol./Sunweb) +1:52, 8. Steven Kruijswijk (NHol./Lotto NL-Jumbo) +1:59 9. Diego Ulissi (Tal./UAE Team Emirates) +2:27, 10. Arthur Vichot (Fr./FDJ Cycling Team) +2:41, ... 76. P. SAGAN 1:00:17, 125. J. SAGAN 1:41:56

Poradie v bodovacej súťaži: 1. Peter Sagan 26 b., 2. Matthews 26; 3. Sören Kragh Andersen (Dán./Sunweb) 21, 4. Willem Jakobus Smit (JAR/Kaťuša-Alpecin) 21, 5. Calvin Watson (Austr./Aqua Blue Sport) 19, 6. Küng 18