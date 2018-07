Začínal chemickými pokusmi v pivnici, teraz dobýja svet: Spoznávate tohto chlapca?

Už v detstve to bol poriadny zanietenec! Reč je o nezávislom kandidátovi na prezidenta Robertovi Mistríkovi (51), ktorý sa netají svojou láskou k vedám a prírode. Tá u neho prepukla už v rannom veku, keď vyrastal v Banskej Bystrici a na Donovaloch, kde trávil víkendy so starými rodičmi. Dokonca si postavil svoje vlastné chemické laboratórium doma v pivnici! Kam až dotiahol svoje nadšenie pre vedu?

Robert Mistrík bol klasické dieťa 70-tych rokov. Všetok svoj voľný čas trávil na ulici s kamarátmi. „Niekedy som robil veci, o ktorých moji rodičia ani netušili. Napríklad som si založil u nás v dome v pivnici chemické laboratórium a tam som robil všelijaké pokusy,“ spomína s úsmevom. Keď jeho mama zistila, čo v pivnici skrýva, zhrozená mu jeho pokusy zrušila. „Ja som sa nenechal odradiť a spravil som si druhé laboratórium na inom mieste,“ dodal Mistrík.

Záujem o prírodu a vedy neskrýval Mistrík ani na základnej škole. Mal rád prírodovedu a fyziku, ale keď prišla chémia, úplne ho pohltila. „Neviem, čím to bolo, lebo my sme v rodine žiadneho vedca nemali, no chémia ma vyslovene chytila za srdce a zaujímala ma najviac zo všetkých prírodných vied,“ priznáva vedec. S radosťou spomína aj na svoju pani učiteľku Macákovú, ktorá ho v ôsmom ročníku prihlásila na okresné kolo chemickej olympiády. „Keď som to aj naozaj vyhral, mal som pocit, ako by som získal Nobelovu cenu,“ hovorí Mistrík s tým, že od toho momentu vie, že prvé úspechy sú dôležité a dobré školy sú tie, ktoré dokážu v deťoch rozpoznať a podporiť ich talent.

Úspechy v škole boli pre Mistríka obrovským impulzom a jedným zo zlomových bodov v živote. S nimi sa spojili aktivity na univerzite a počítače, ktoré mu otvorili nový svet. Odišiel na stáž do prestížneho výskumného ústavu v Amerike a v roku 1998 založil úspešnú technologickú firmu HighChem, ktorá pôsobí v oblasti hmotnostnej spektrometrie. „So svojím tímom sme vyvinuli technológie, ktoré využívajú firmy ako Apple, Nike, Coca Cola, či dokonca kriminalistické laboratóriá. Pomocou nich vieme nájsť nové účinné látky v liečivých rastlinách alebo kontrolovať, či pri výrobe rôznych produktov a vývoji liekov nevznikajú aj nežiaduce alebo nebezpečné molekuly,“ vysvetlil Mistrík. A to nie je všetko. Jeho vynález pomáha spoznávať zloženie potravín, skúmať čistotu životného prostredia alebo dokonca dolapiť zločincov.

„Takto priamo či nepriamo pomáhame stovkám miliónom ľudí na celom svete a prispeli sme k záchrane mnohých životov. Týmto naším úspešným príbehom reprezentujeme vo svete tie najlepšie schopnosti Slovákov – odolnosť, vynaliezavosť či tvorivosť. Kandidujem na prezidenta Slovenskej republiky a verím, že aj vďaka tomuto úspešnému príbehu sa stane Slovensko slušnou a rešpektovanou krajinou,“ dodal Mistrík.