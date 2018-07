Koniec súdneho pojednávanie s kotlebovcom Mizíkom: Ako rozhodol samosudca?

Poslanec NR SR Stanislav Mizík je nevinný?!

Samosudca Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Pezinku ho v stredu oslobodil spod obžaloby. Tej čelil za hanlivý status na sociálnej sieti Facebook, ktorý bol podpísaný jeho menom. Podľa sudcu nebolo preukázané, že status napísal poslanec. Prokurátor sa na mieste odvolal, vec sa tak dostane na Najvyšší súd SR. Stanislav Mizík sa odvolania vzdal.

"Ani jeden zo svedkov nepotvrdil, že by im obžalovaný oznámil, že je autorom textu. Jediným relevantným dôkazom boli písomné poznámky, ktoré si obžalovaný urobil a ktoré boli nájdené počas prehliadky kancelárie. Samotné poznámky súd nepovažoval za extrémistický materiál. Zároveň nevieme, kedy vznikli, boli nájdené až s odstupom času," povedal samosudca.

Na margo statusu uviedol, že nie je známe, kto ho tam dal, kto ho uverejnil a na koho podnet. "Sú aj iné možnosti ako tá, že to urobil sám obžalovaný," konštatoval sudca s tým, že nemal istotu, že Stanislav Mizík status vytvoril a že by ho uverejnil. "Nepodarilo sa obžalobe preukázať, že by sa dopustil skutku uvedeného v obžalobe," dodal.

Prokurátor Stanislava Mizíka vinil zo zločinov výroby a rozširovania extrémistických materiálov a prečinu hanobenia národa, rasy a presvedčenia. Žiadal pre neho trest odňatia slobody v dolnej polovici trestnej sadzby s podmienečným odkladom a uloženie probačného dohľadu. "S rozhodnutím súdu nesúhlasím. Podľa mňa obžaloba jednoznačne preukázala, že Stanislav Mizík 'statusoval' toto svoje stanovisko na web. Pokúsili sme sa ochrániť dôstojnosť príslušníkov židovskej komunity na Slovensku, nepodarilo sa to. Podali sme odvolanie," reagoval prokurátor, ktorý je presvedčený, že Stanislav Mizík je ten, kto je autorom aj zabezpečil zverejnenie statusu na internete.

Poslanec rozsudok komentovať nechcel, vyjadriť sa chce až potom, ako bude právoplatný. "Ja som to nenapísal, ani som to nevyvesil. Celý rok boli články, ktoré pošpiňovali moje meno. Teraz to skončilo, ako skončilo, uvidíme, čo povie Najvyšší súd," uzavrel.

Jeho advokát doplnil, že rozsudok je zákonný. "Súd veľmi objektívne vyhodnotil dôkazy. My sme nenašli jediný dôkaz, ktorý by potvrdzoval, že Stanislav M. vložil tento status na Facebook. Kto to tam dal, nevieme, ani sme to neskúmali," reagoval.