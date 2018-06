Bizarná obhajoba poslanca ĽS NS Mizíka pred súdom: Prekvapivé vysvetlenie pre nenávistný status!

Vyhovára sa na technický analfabetizmus. Poslanec fašistickej strany ĽS NS Stanislav Mizík (54) stojí pred súdom za svoje nenávistné statusy na so­ciálnej sieti.

Pri pojednávaní najnovšie vystúpil jeho kolega Milan Uhrík (33), ktorý ho bránil zaujímavou historkou. Šokoval, keď uviedol, že Mizík nevie pracovať s počítačom, tak antisemitský status zrejme nepísal.

Poslanec ĽS NS Stanislav Mizík sa začiatkom roka 2017 podieľal na napísaní statusu, kde podľa pôvodu kádruje ľudí ocenených prezidentom Andrejom Kiskom. Prekáža mu, že Kiska ocenil ľudí so židovskými koreňmi. Pre svoje slová si ho vzali do parády vyšetrovatelia a súd rozhoduje o vine.

Obžaloba hovorí, že sa dopustil hanobenia rasy a náboženského presvedčenia. Na súde v stredu vypovedal jeho poslanecký kolega Uhrík. Po­dľa neho je ťažko predstaviteľné, že by Mizík napísal urážlivý status, lebo údajne nevie pracovať s počítačom. „Moje prvé stanovisko bolo také, že Stanislav M. a facebook, to nejde dokopy. Z hľadiska jeho schopnosti využitia počítačov a mobilov si nemyslím, že by bol schopný technicky niečo také na počítači napísať,“ doplnil Uhrík.

Hanlivý status bol zverejnený na facebookovom účte, ktorý má názov Volá Hlas Gemera/ĽS NS. Rudolf Steigauf na súde povedal, že medzi rokmi 2013 a 2014 stránku spravoval na základe žiadosti obžalovaného Mizíka. „Odvtedy ale nemám s touto stránkou nič spoločné. Mala slúžiť na prezentáciu názorov. Prebiehalo to tak, že Stanislav M. ma požiadal o zverejnenie textu a ja som to urobil. Nemám vedomosť, že by tam dávali príspevky aj iní ľudia,“ vyhlásil Steigauf. Mizík pred sudcom povedal, že je nevinný.