Matka zverejnila fotku, ako vyzerá depresia: Reakcie ľudí ju prekvapili

Mnohí si deprimovaného človeka predstavujeme tak, že celý deň roní slzy alebo sa nedokáže ani usmiať, ale táto žena jednou fotkou ukázala, ako to v skutočnosti je!

Americká matka Brittany Ernsperger, ktorá trpí depresiami a úzkosťou, zdieľala na prvý pohľad nevinnú fotku, ale presne ukazuje, čo to vlastne depresia je - kopa umytých riadov. "Takto vyzerá depresia," napísala ku fotku na sociálnej sieti. V jej prípade však nešlo o to, že riady boli čisté, ale koľko ich tam bolo! Celé dva týždne sa riadov ani nedotkla. "Pred troma dňami som sedela na kuchynskej dlážke a s plačom som začala so špinavým riadom. Vedela som, že ich musím umyť. Chcela som ich tak strašne umyť. Ale depresia ma stiahla dole. Vcucla ma ako čierna diera. Rýchlo ako tečúci piesok," napísala Brittany.

Svoj zoznam povinností opísala ako nočnú moru a hlavou jej prebehlo nespočetne negatívnych myšlienok.napísala. Depresia je podľa nej niečo, o čom sa nehovorí, pretože ľudia by si mohli myslieť, že ste slabí.Na internete jej pocity zdieľali mnohí ľudia. "Človeče, nemôžem spočítať koľkokrát som si tým prešiel," napísal jeden z užívateľov.