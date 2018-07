Pellegrini a spol. sľubujú východniarom: V okrese Medzilaborce by malo vzniknúť 377 pracovných miest

Foto

Do roku 2022 by v rámci akčného plánu okresu Medzilaborce, ktorého hlavným cieľom je znížiť mieru nezamestnanosti, malo vzniknúť 377 pracovných miest, a to nasmerovaním aktivít do oblastí ekonomiky, vzdelávania a služieb.

Podľa Fica na východe nič nie je, Pellegrini tam objavil klenot: V rámci Európy nemá porovnanie! Vláda okrem neho na svojom utorkovom výjazdovom rokovaní schválila aj regionálny príspevok vo výške 1 585 000 eur, v aktuálnom roku by z neho mali vyčerpať čiastku 317 000 eur. Jeho čerpanie v ďalších rokoch bude stanovené na základe schválených ročných priorít. Z celkovej odhadovanej finančnej investície v rokoch 2018 až 2022 vo výške minimálne 38,55 miliónov eur sa predpokladá krytie z programov spolufinancovaných z európskych štrukturálnych a investičných fondov vo výške 16,87 milióna eur. Fotogaléria 5 fotiek v galérii Kabinet reagoval aj na aktuálne problémy týkajúce sa oblasti zdravotníctva. Primátor Medzilaboriec Vladislav Višňovský (Smer-SD) podľa slov premiéra Petra Pellegriniho (Smer-SD) dostal verejný prísľub, že ministerka zdravotníctva (Andrea Kalavská, nom. Smer-SD, pozn. TASR) spolu s poisťovňami spraví všetko pre to, aby v krátkej dobe, ak bude nemocnica pripravená personálne a technicky, mohla zazmluvniť 25 doliečovacích lôžok. Podľa Višňovského bola tunajšia nemocnica zrušená v roku 2012. Zdôraznil, že doliečovacie oddelenie v meste veľmi chýba aj vzhľadom na to, že v okrese žije veľa starších obyvateľov, ktorí majú problém s cestovaním. Premiér načrtol aj možnosť nového investora v priemyselnom parku, kde už jedna firma sídli. V prvom kole by mohol vytvoriť 25 až 30 pracovných miest, výhľadovo 200, pričom by sa mal uchádzať aj o investičnú pomoc. Vláda bude podľa Pellegriniho pri jej posudzovaní prihliadať na to, že ide práve o tento okres. "Bude ochotná poskytnúť vyššiu formu podpory na jedno pracovné miesto, ako je priemer v rámci celej Slovenskej republiky," doplnil. Premiér Pellegrini: Bol som pripravený stretnúť sa s farmármi, zatiaľ to nevyšlo Primátor spomenul, že výroba sa týka strojárskeho priemyslu, konkrétne by malo ísť o komponenty pre automobilový priemysel. Podľa jeho ďalších slov pozná viacerých ľudí, ktorí by sa v prípade možnosti zamestnať sa radi vrátili domov. Viac ako 60 % obyvateľov totiž podľa neho nepracuje v okrese, ale chodí za prácou mimo neho. Minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján Richter (Smer-SD) v tejto súvislosti zdôraznil, že z pozície úradu práce sú pripravení podporiť každé jedno nové vzniknuté miesto, ktoré bude efektívne, teda bude mať garanciu dlhodobej udržateľnosti. Spomínaný regionálny príspevok v oblasti ekonomiky je určený napr. na zvýšenie výkonnosti malých a stredných podnikov v oblasti pôdohospodárstva, aj prostredníctvom diverzifikácie činností, tiež na zhodnotenie rozvojového potenciálu okresu v oblasti cestovného ruchu, zvyšovanie dostupnosti produktov a služieb budovaním a rekonštrukciou infraštruktúry, okrem iného aj zriadením CreAtiW, o.z. Vyčlenené sú prostriedky aj pre oblasť vzdelávania, konkrétne na zvýšenie jeho efektívnosti a praktickú prípravu pre trh práce. Regionálny príspevok by mal byť použitý tiež na zvýšenie dostupnosti sociálnych služieb, kvality súvisiacej infraštruktúry, ale aj lepšie hospodárenie s energiami či dobudovanie a skvalitnenie technickej a environmentálnej infraštruktúry. Okres Medzilaborce je z hľadiska počtu obyvateľov (12 119) najmenším v Prešovskom kraji. Miera evidovanej nezamestnanosti v ňom bola ku koncu vlaňajška na úrovni 12,83 %. Práve z toho dôvodu bol v minulom roku zaradený do zoznamu najmenej rozvinutých okresov. Vo výjazdových rokovaniach na východe Slovenska bude vláda v tomto týždni pokračovať v stredu (4.7.) v Bardejove.