Fico prehovoril o homosexuáloch: Rešpektujem ich vzťahy, ale toto nikdy neurobím

Predseda koaličného Smeru-SD a expremiér Robert Fico rešpektuje, že existujú homosexuálne vzťahy a nikdy by neurobil žiadne praktické kroky proti nim.

Nemožno však očakávať, že by zdvihol ruku za uzákonenie manželstiev homosexuálov. Povedal to na tlačovej konferencii pred blížiacim sa pochodom Dúhový pride. "Mali by sme uvažovať o veciach, ktoré sa otvárajú, ako prístup k zdravotným informáciám, či ako riešiť majetkové veci po smrti. Ale nečakajte, že by som zdvihol ruku za manželstvo homosexuálov, takéto salto mortale odo mňa nečakajte," povedal.

Fico tiež pripomenul, že postoj Smeru-SD k tejto hodnotovej otázke bol preukázaný pri novelizácii Ústavy SR, "keď sme povedali, že manželstvo je otázka vzťahu muža a ženy".