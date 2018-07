Expremiér sa tvrdo pustil do opozície aj iniciatívy Za slušné Slovensko: Skritizoval, čo sa dalo

Opoziční poslanci priznávajú, že často klamú a obviňujú bez dôkazov, a to je v poriadku, lebo je to ich práca.

Na tlačovej konferencii to uviedol predseda Smeru-SD Robert Fico v reakcii na opozičné strany, ktorým sa nepáči, že poslanec Alojz Baránik (SaS) má zaplatiť 200 000 eur za výroky, ktoré uviedol na adresu sudkyne. "Len tak napáliť sudkyňu a povedať, že je príslušníkom justičnej mafie, to prekračuje všetky hranice. Opozícia takto priznáva, že klamstvá a okydávanie ľudí bez akýchkoľvek dôkazov je ich štandardnou, bežnou prácou. Ak budeme vytvárať obraz, že všetci sme mafia, to nie je možné. Potom nech sa nečudujú, že prichádzajú rozhodnutia o takýchto pokutách. Ale tu treba povedať, že tak mu treba," odkázal Fico.

Expremiér zároveň uznal, že pokuta 200 000 eur je vysoká. "Je to veľká suma, to nespochybňujem. Je to rozhodnutie, ktoré môže byť precedensom do budúcna," dodal.

Opozičné strany SaS, OĽaNO a Sme rodina vyhlásili, že takéto neúmerné pokuty pre poslancov za ich výroky v NR SR sú zastrašovaním. "Takáto suma za jeden jediný výrok je ekonomickou likvidáciou, ale v prvom rade zastrašovaním poslancov pri výkone ich mandátu. Súd týmto poprel, že poslanec má právo a povinnosť vyjadrovať sa na pôde parlamentu v súlade s jeho presvedčením a jeho mandátom," povedal predseda SaS Richard Sulík.

Iniciatíva Za slušné Slovensko, ktorá sa podporou vybraných kandidátov zapojila do jesenných komunálnych volieb, sa týmto krokom neuveriteľne demaskovala. Na tlačovej konferencii to vyhlásil predseda Smeru-SD a expremiér Robert Fico, ktorý predstaviteľov iniciatívy nazval Sorosove deti.

"Ja od začiatku tvrdím, že je to jasné zneužitie vraždy novinára, že je tu vysoká miera organizovanosti týchto podujatí. Tvárili sa, že je to pekná iniciatíva, ktorá nemá s politikou nič, ale oklamali všetkých. Keď chcú, nech si založia politickú stranu a nech vstúpia do politického súboja a nie takto pokútne zmeniť občiansku iniciatívu na politickú hnutie," odkázal Fico, podľa ktorého by bolo veľmi zlé, keby Slovensko riadili zahraniční finančníci a nie slovenskí politici zvolení v riadnych voľbách.

Fico zdôraznil, že za takmer 20 rokov existencie jeho strany počul asi tisíckrát, že so Smerom nie. "Nepoznám politickú stranu, ktorá by pred voľbami nepovedala, že so Smerom nepôjde. Včera som to počul 1001-krát, že kandidáta s podporou Smeru-SD táto iniciatíva nepodporí," podotkol.