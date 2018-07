Sexi Mokráňovú prestali baviť posmešky na jej slovenčinu: Veľké predsavzatie na tento rok

Už nechce počuť posmešky na jej slovenčinu! Sexi farmárka a fitnes trénerka Lucia Mokráňová (26) vyrastala u našich českých susedov v Hodoníne, a preto je aj jej jazyk veľký miš-maš. Tomu však už bude koniec!

Mokráňová by už konečne chcela hovoriť spisovnou slovenčinou. Zatiaľ je to totiž zmes slovenčiny a češtiny. Tento rok si dala záväzok, že sa to zmení.

„Nemám lektora, je to o mojom samovzdelávaní a o tom, že ma môj priateľ alebo ľudia na Slovensku vždy opravujú. Ale je pravda, že som si dala predsavzatie, že tento rok už budem hovoriť iba po slovensky, takže sa snažím. Naopak, keď idem domov do Česka, tak už mi je ťažké „mluvit“ plynule česky, takže ja už ako keby som zapadala do tej slovenčiny, aspoň sa snažím,“ povedala Novému Času sexica.