Obrovská tragédia: Vybuchol nafukovací hrad pre deti, zomrelo malé dievčatko († 4)

Pri explózii nafukovacieho hradu na pláži v anglickom grófstve Norfolk zomrela malá dievčina, informovala britská BBC.

Podľa svedkov mal hrad kvôli veľmi horúcemu počasiu vybuchnúť a dievčatko vymrštil do vzduchu. Záchranári boli na mieste do štyroch minút a dievča vo vážnom stave previezli do nemocnice. Tam bohužiaľ na následky zranení zomrelo.

Policajti časť pláže, kde k incidentu došlo, uzavreli a vyšetrujú, prečo k nešťastiu došlo. Na pláži sa v osudný okamih pohybovalo veľké množstvo ľudí,

Kara Longshawová, ktorá tvrdí, že bola svedkom udalosti, na Facebooku uviedla, že obeťou sa stalo štvorročné dievča. "Práve som videla tú najhoršiu vec v mojom živote. Skákací hrad na pláži vybuchol a dieťa, ktoré v ňom bolo, bolo katapultované do výšky asi šiestich metrov. Prosím, nedovoľte svojim deťom chodiť do skákacích hradov v tejto horúčave," citoval britský denník The Guardian Longshawovú.