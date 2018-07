Bibiana Ondrejková v nemom úžase: Išlo jej o život, mama sa len prizerala

Bibiana Ondrejková si dopriala dovolenku bez detí. Namiesto nich zobrala so sebou do Turecka svoju úžasnú mamu. Obe nám prezradili, aký majú spolu vzťah a aká je Bibi mama. Či svoje deti viac terorizuje alebo je skôr benevolentná matka. A mohli sme to hneď vidieť aj v praxi - prečo sa Bibina mama iba prizerala, keď sa jej dcéra topila?