Dvojičky Nízlové brázdia celý svet. Mohlo by sa zdať, že život je pre ne jedna veľká párty a jedna dovolenka za druhou, nie je to však celkom tak. Aj počas dovolenky v Turecku mali niekoľko vystúpení. Napríklad so svetoznámym dídžejom Burakom Yeterom, s ktorým si strihli hit Tuesday. V Turecku majú Twiinsky úspech a páčilo sa im tam natoľko, že si pobyt nečakane predĺžili o päť dní. Okrem oddychu a spevu však mali aj ďalší dôvod, prečo sa do slnečnej krajiny vybrali...