Zábery z fabriky, kde sa bežný smrteľník nedostane: Ako sa vyrábajú švédske Gripeny?

Vidieť, ako sa vyrábajú stíhačky, to sa nepodarí len tak. Náš reportér sa však dostal do švédskej fabriky, kde vznikajú najmodernejšie Gripeny.

Čo všetko sme v leteckej továrni zistili? V Linköpingu na juhu Švédska je veľká továreň s prísnym bezpečnostným režimom. Fotiť v nej je možné iba pod dozorom, ktorý pozorne sleduje, kam namierite objektívom. Neželané zábery musíte zmazať, niektoré časti továrne je totiž úplne zakázané fotiť.

Ide o fabriku firmy Saab, v ktorej sa vyrábajú stíhačky Gripen. Dá sa povedať, že táto letecká továreň stvorila Linköping tak, ako vyzerá dnes. Pred jej založením v 30. rokoch minulého storočia to bolo vidiecke mestečko s 30-tisíc obyvateľmi. Fabrika však potrebovala veľa nových zamestnancov, pre ktorých postavili nové moderné štvrte. Dnes má najmä vďaka nej Linköping vyše 150-tisíc obyvateľov!

Neutrálna veľmoc

Vojenské letectvo neutrálneho Švédska patrilo počas studenej vojny k najsilnejším na svete a väčšina jeho výzbroje vznikla práve tu. V 40. rokoch vyrobili v Linköpingu takmer 900 vrtuľových bojových lietadiel. Od roku 1950 do konca studenej vojny tu vzniklo 2 150 prúdových stíhačiek a ďalších 200 vojenských prúdových lietadiel. Saab popri tom stíhal aj civilnú výrobu – postavil 1 100 vrtuľových športových a dopravných lietadiel.

Zmiasť nepriateľa

Továreň je neobvyklá tým, že nemá jednu centrálnu halu, ale väčšie množstvo hangárov, ktoré sú si navzájom veľmi podobné. Bezpečnostné opatrenia dnes nie sú zamerané ani tak proti klasickým agentom, ako z čias studenej vojny, ako proti priemyselnej špionáži. Keďže sa nezverejňujú detaily jednotlivých hangárov, je ťažké identifikovať, čo presne sa v ktorom z nich robí, čo sťažuje orientáciu prípadnému narušiteľovi.

A priemyselná špionáž má v Linköpingu čo zisťovať. Stíhačky Gripen totiž vznikali s požiadavkami na čo najväčšiu úspornosť – a to nielen pri výrobe, ale aj neskôr pri údržbe. „Na samotnej výrobe stíhačiek v továrni pracuje 3000 ľudí, čo je 3-krát menej ako u konkurencie,“ povedal nám viceprezident Gripen Saab Aeronautics Jerker Ahlqvist. Ďalší pracujú na pravidelnej údržbe lietadiel po predpísanom počte hodín či modernizáciách.

Minimalisti

Čo je však na Gripene unikátne, je jeho bežná prevádzková údržba – v mierových časoch na ňu stačia dvaja ľudia. Občas to spôsobuje prekvapenie pri leteckých dňoch alebo predvádzaní v zahraničí. Miestne posádky sú zvyknuté, že okolo lietadla behá celý tím ľudí, no Gripen sprevádzajú iba 2 technici v „pick-upe“, v ktorom majú aj celé vybavenie. To tvorí kufrík s náradím a schodíky pre pilota. Najčastejšia otázka potom znie: „A kedy príde zvyšok?“

Na väčšej údržbe v Linköpingu už, samozrejme, pracuje viac ľudí. Napríklad po 1 400 nalietaných hodinách, čo predstavuje zhruba 10 rokov prevádzky, stíhačku v hangári z veľkej časti rozoberú, skontrolujú a opäť zložia. Fabrika má aj vlastné letisko, na ktorom nové vyrobené či staršie opravené stroje testujú továrenskí piloti. Pre návštevníkov mesta je to vždy zážitok, pre obyvateľov rutina, na ktorú sú už roky zvyknutí.

„Gripen je veľmi ľahké a obratné lietadlo. Môže operovať aj z obyčajnej diaľnice, stačí mu dráha dlhá 800 m a široká 17 m,“ povedal nám na záver jeden z testovacích pilotov Jakob Högberg.

Skladačka zo 60 000 dielov!

Slovensko plánuje nakúpiť nové stíhačky. V hre sú americké F-16 a švédske Gripeny. Práve Gripen patrí k najvyspelejším bojovým stíhačkám súčasnosti. Aké sú jeho najväčšie vychytávky?

Radar

Systém prieskumu a riadenia paľby pozostáva z viacúčelového radaru, infračervenej kamery a videokamery. Radar je schopný zisťovať, zamerať, identifikovať a automaticky sledovať naraz viacero cieľov vo vzduchu, na zemi aj na mori.

Krátky štart

Podvozok je prispôsobený pre štart a pristátie na krátkej dráhe, ako sú napríklad úseky diaľnic či upravené trávnaté plochy záložných letísk. Stíhačke stačí dráha 800 m dlhá a 17 m široká

Cena

Pohybuje sa od 26 do 51 miliónov € v závislosti od výbavy. Saab sa pýši najmä tým, že v priebehu rokov dokáže zabezpečiť o 40 % nižšie náklady na údržbu ako konkurencia.

Skladačka

Gripen sa skladá zo 60 000 dielov, nerátajúc nity a skrutky. Predstavte si stavať takéto puzzle. V lietadle je 40 palubných počítačov a 33 km káblov, čo je ako vzdialenosť z Nitry do Zlatých Moraviec.

Zbrane

Kanón Mauser kalibru 27 mm so 120 nábojmi. Na 8 závesníkoch môže niesť rakety a navádzané bomby. Proti lietadlám slúžia rakety Sidewinder, AMRAAM a najnovší Meteor. Je to európska raketa s dosahom viac ako 100 km a s veľkou presnosťou. Tomu zodpovedá aj cena za kus - 2,3 mil. €.

Kokpit

Kokpit.

Je jednomiestny, ovládaciemu panelu dominujú 3 veľké displeje, ktoré zobrazujú všetky dôležité letové údaje a informácie z radaru.

Dolet

S 3 prídavnými nádržami doletí do vzdialenosti až 3 200 km. Dopĺňanie paliva počas letu môže dolet ešte zvýšiť.

Rýchlosť

Vo veľkej výške dosahuje rýchlosť až 2 200 km/h, čo zodpovedá 2-násobku rýchlosti zvuku!

Rozmery

Dĺžka: 11, 4 m



Rozpätie krídel: 8,4 m



Výška: 4,5 m



Hmotnosť prázdneho stroja: 6 800 kg



Max. vzletová hmotnosť: 14 000 kg